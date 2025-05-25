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Канделаки поздравила «Зенит» со 100-летием: «Болеющие за клуб люди двигают вперед весь российский футбол. Лигу чемпионов мы точно возьмем»

Тина Канделаки поздравила «Зенит» со 100-летием.

«Когда я только познакомилась со своим мужем Василием, он сразу обозначил мне свои предпочтения: женщина должна быть умной и работающей, мужчина – постоянно развиваться, а если болеть – то за футбольный клуб «Зенит». 

Как жена преданного болельщика «Зенита», я знаю несколько важных вещей. Люди, которые болеют за этот клуб, обладают особой магией, они постоянно двигают вперед не только «Зенит», но и в первую очередь весь российский футбол. Поэтому не сомневаюсь, что великие победы этого клуба в Лиге чемпионов мы все увидим на «Газпром Арене». 

И где бы мы ни жили, куда бы мы ни переезжали с моим любимым мужем Василием, нас всегда будут сопровождать эти сине-бело-голубые шарфики. Потому что это любовь навсегда, и никакого другого выбора у меня никогда не было и не будет. 

Поздравляю любимый футбольный клуб и всех болельщиков «Зенита» со столетием! Желаю новых побед в новых сезонах – не только в нашей стране, но и в мире. Я уверена, что Лигу чемпионов мы точно возьмем», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
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