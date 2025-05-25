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Норрис до 3 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Монако и сократил отставание от напарника и лидера сезона.

Оскар Пиастри финишировал третьим, отрыв австралийца сократился до трех очков (161 против 158).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил гонку на четвертой позиции, его отставание от Пиастри выросло до 25 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025

Норрис уверенно победил в Монако, «Уильямс» и «Рейсинг Буллз» хакнули новые правила

Опубликовал: Михаил Ширяев
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