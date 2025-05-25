Норрис до 3 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате

Пилот «Макларена » Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Монако и сократил отставание от напарника и лидера сезона.

Оскар Пиастри финишировал третьим, отрыв австралийца сократился до трех очков (161 против 158).

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершил гонку на четвертой позиции, его отставание от Пиастри выросло до 25 баллов.

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