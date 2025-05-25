Салах повторил рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон в АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 47 (29+18) очков в 38 матчах
Мохамед Салах повторил рекорд по результативным действиям в АПЛ за один сезон.
Вингер «Ливерпуля» забил в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас (1:1).
Таким образом, в сезоне-2024/25 на счету Салаха 47 результативных действий (29 голов и 18 ассистов) в 38 матчах Премьер-лиги. Египтянин повторил рекорд Энди Коула (сезон-1993/94) и Алана Ширера (сезон-1994/95), установленный, когда в сезоне АПЛ было 42 тура.
Подробную статистику Салаха можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Джеймса Пирса
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