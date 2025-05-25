Салах повторил рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон в АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 47 (29+18) очков в 38 матчах

Мохамед Салах повторил рекорд по результативным действиям в АПЛ за один сезон.

Вингер «Ливерпуля » забил в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас (1:1). Таким образом, в сезоне-2024/25 на счету Салаха 47 результативных действий (29 голов и 18 ассистов) в 38 матчах Премьер-лиги. Египтянин повторил рекорд Энди Коула (сезон-1993/94) и Алана Ширера (сезон-1994/95), установленный, когда в сезоне АПЛ было 42 тура. Подробную статистику Салаха можно найти здесь .