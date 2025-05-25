«Арсенал» третий год подряд финиширует вторым в АПЛ
«Арсенал» в третий раз подряд при Артете стал вторым в чемпионате Англии.
Команда Микеля Артеты победила «Саутгемптон» (2:1) в заключительном 38-м туре чемпионата Англии.
«Канониры» заняли итоговое второе место, отстав от «Ливерпуля» на 10 очков.
В двух предыдущих сезонах «Арсенал» также становился вице-чемпионом, в обоих случаях уступая «Ман Сити».
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57602 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости