«Арсенал» третий год подряд финиширует вторым в АПЛ

«Арсенал» в третий раз подряд при Артете стал вторым в чемпионате Англии.

Команда Микеля Артеты победила «Саутгемптон» (2:1) в заключительном 38-м туре чемпионата Англии. «Канониры» заняли итоговое второе место, отстав от «Ливерпуля » на 10 очков. В двух предыдущих сезонах «Арсенал » также становился вице-чемпионом, в обоих случаях уступая «Ман Сити ».