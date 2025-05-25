«МЮ» стал 15-м в чемпионате Англии – это худший результат за 51 год, тогда вылетели

«МЮ» занял 15-е место в чемпионате Англии – это худший результат за 51 год.

Команда тренера Рубена Аморима обыграла «Астон Виллу » (2:0) в 38-м туре АПЛ .

«Манчестер Юнайтед », начинавший сезон с тренером Эриком тен Хагом , набрал 42 очка и занял 15-е место, опередив «Вулверхэмптон» по лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «-10» против «-15».

Это худший результат для команды с сезона-1973/74, по итогам которого «Юнайтед» стал 21-м и вылетел из высшего дивизиона.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» и «Виллы».