«Эмполи» и «Венеция» вылетели из Серии А по итогам сезона.

В 38-м туре чемпионата Италии «Эмполи » проиграл «Вероне» (1:2) и занял итоговое 18-е место в таблице, набрав 31 очко. «Венеция », проигравшая в последнем туре «Ювентусу », финишировала 19-й с 29 очками. «Монца », занявшая последнее место в таблице, вылетела из Серии А досрочно .