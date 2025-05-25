«Эмполи» и «Венеция» вылетели из Серии А
«Эмполи» и «Венеция» вылетели из Серии А по итогам сезона.
В 38-м туре чемпионата Италии «Эмполи» проиграл «Вероне» (1:2) и занял итоговое 18-е место в таблице, набрав 31 очко. «Венеция», проигравшая в последнем туре «Ювентусу», финишировала 19-й с 29 очками.
«Монца», занявшая последнее место в таблице, вылетела из Серии А досрочно.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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