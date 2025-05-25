«Венеция» – «Ювентус». Туринцы выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Ювентус» сыграет в гостях с «Венецией» в 38-м туре Серии А.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Туринцы выйдут в Лигу чемпионов в случае победы в этой встрече.
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Пьерлуиджи Пенцо
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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