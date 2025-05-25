Медведев об инсайде Карпова о его уходе из «Зенита»: «За брехню он получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду барракуды Лиги защиты интернета объели его до костей»
Александр Медведев высмеял инсайды Ивана Карпова о его будущем.
Сегодня журналист сообщил, что председатель правления «Зенита» оставит свой пост. Будущее исполнительного директора Максима Погорелова остается под вопросом.
«За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию.
В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», – сказал Медведев.
Лига безопасного интернета» – российская организация, созданная с целью цензурирования интернета. Глава организации – член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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