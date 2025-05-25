Александр Медведев высмеял инсайды Ивана Карпова о его будущем.

Сегодня журналист сообщил , что председатель правления «Зенита » оставит свой пост. Будущее исполнительного директора Максима Погорелова остается под вопросом.

«За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию.

В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», – сказал Медведев .

Лига безопасного интернета» – российская организация, созданная с целью цензурирования интернета. Глава организации – член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.