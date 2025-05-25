  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мартинес вне штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
Фото
16

Мартинес вне штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»

Эмилиано Мартинеса удалили в матче с «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу» (0:0, второй тайм) в 38-м туре АПЛ.

В добавленное к первому тайму время аргентинский голкипер гостей выбежал из штрафной, врезался плечом в форварда хозяев Расмуса Хейлунда и сбил датчанина с ног. Судья Том Бремелл удалил Мартинеса.

Подробная статистика выступлений чемпиона мира 2022 года доступна здесь.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay, CNBC

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57585 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭмилиано Мартинес
logoРасмус Хейлунд
logoсудьи
logoСборная Аргентины по футболу
Том Бремелл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма
79вчера, 17:01
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
2вчера, 15:57
Гарначо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой». Клуб хочет продать игрока
10вчера, 13:59
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
17 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
9 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1319 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
528 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1138 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2848 минут назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
65сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
123 минуты назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
357 минут назад
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
857 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
25сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24