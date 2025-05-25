Мартинес вне штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»

Эмилиано Мартинеса удалили в матче с «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » принимает «Астон Виллу » (0:0, второй тайм) в 38-м туре АПЛ .

В добавленное к первому тайму время аргентинский голкипер гостей выбежал из штрафной, врезался плечом в форварда хозяев Расмуса Хейлунда и сбил датчанина с ног. Судья Том Бремелл удалил Мартинеса .

Подробная статистика выступлений чемпиона мира 2022 года доступна здесь .

Изображения: кадры из трансляции Viaplay, CNBC

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.