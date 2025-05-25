Мартинес вне штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
Эмилиано Мартинеса удалили в матче с «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу» (0:0, второй тайм) в 38-м туре АПЛ.
В добавленное к первому тайму время аргентинский голкипер гостей выбежал из штрафной, врезался плечом в форварда хозяев Расмуса Хейлунда и сбил датчанина с ног. Судья Том Бремелл удалил Мартинеса.
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Изображения: кадры из трансляции Viaplay, CNBC
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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