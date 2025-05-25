Матч окончен
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
«Арсенал» в гостях обыграл «Саутгемптон» (2:1) в 38-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Киран Тирни забил на 43-й минуте. Росс Стюарт сравнял на 56-й. Мартин Эдегор забил на 89-й.
Благодаря этой победе «Арсенал» гарантировал себе второе место в АПЛ.
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Сент-Мэри
Завершен
1 - 2
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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