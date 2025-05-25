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«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили

«Арсенал» в гостях обыграл «Саутгемптон» (2:1) в 38-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Киран Тирни забил на 43-й минуте. Росс Стюарт сравнял на 56-й. Мартин Эдегор забил на 89-й.

Благодаря этой победе «Арсенал» гарантировал себе второе место в АПЛ.

Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Завершен
1 - 2
Арсенал
Матч окончен
89’
  Эдегор
Угочукву   Санда
86’
Робинсон   Смоллбоун
79’
Сулемана   Арчер
79’
75’
Нванери   Эдегор
71’
Мартинелли   Хавертц
70’
Зинченко   Льюис-Скелли
Стюарт   Онуачу
70’
63’
Тирни   Троссард
63’
Стерлинг   Сака
  Стюарт
56’
2тайм
Перерыв
43’
  Тирни
Саутгемптон
Рэмсдейл, Велингтон, Сугавара, Тэйлор, Вуд-Гордон, Даунс, Сулемана, Угочукву, Фернандеш, Робинсон, Стюарт, Маккарти, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арибо, Онуачу, Арчер
Запасные: Маккарти, Арибо, Онуачу, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арчер
1тайм
Арсенал:
Райя, Зинченко, Тирни, Кивер, Уайт, Райс, Парти, Мартинелли, Нванери, Стерлинг, Мерино, Нето, Льюис-Скелли, Хенри-Фрэнсис, Жоржиньо, Эдегор, Кабиа, Хавертц, Троссард, Сака
Запасные: Маккарти, Арибо, Онуачу, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арчер
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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoСаутгемптон
онлайны
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