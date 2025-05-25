«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили

«Арсенал» в гостях обыграл «Саутгемптон» (2:1) в 38-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Киран Тирни забил на 43-й минуте. Росс Стюарт сравнял на 56-й. Мартин Эдегор забил на 89-й.

Благодаря этой победе «Арсенал» гарантировал себе второе место в АПЛ.

Премьер-лига. 38 тур 25 мая 15:00, Сент-Мэри Саутгемптон Завершен 1 - 2 Арсенал Матч окончен 89’ Эдегор

Угочукву Санда 86’ Робинсон Смоллбоун 79’ Сулемана Арчер 79’ 75’ Нванери Эдегор 71’ Мартинелли Хавертц 70’ Зинченко Льюис-Скелли Стюарт Онуачу 70’ 63’ Тирни Троссард 63’ Стерлинг Сака Стюарт

56’ 2 тайм Перерыв 43’ Тирни

Саутгемптон Рэмсдейл, Велингтон, Сугавара, Тэйлор, Вуд-Гордон, Даунс, Сулемана, Угочукву, Фернандеш, Робинсон, Стюарт, Маккарти, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арибо, Онуачу, Арчер Запасные: Маккарти, Арибо, Онуачу, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арчер 1 тайм Арсенал: Райя, Зинченко, Тирни, Кивер, Уайт, Райс, Парти, Мартинелли, Нванери, Стерлинг, Мерино, Нето, Льюис-Скелли, Хенри-Фрэнсис, Жоржиньо, Эдегор, Кабиа, Хавертц, Троссард, Сака Запасные: Маккарти, Арибо, Онуачу, Jayden James Moore, Санда, Бри, Мэннинг, Смоллбоун, Арчер

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