Владимир Путин поздравил «Краснодар» с победой в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева на одно очко опередила «Зенит», который выигрывал титул 6 сезонов подряд. «Краснодар » стал чемпионом России впервые в своей истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил их с победой в чемпионате.