Путин позвонил Мусаеву и губернатору Краснодарского края Кондратьеву и поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ, сообщил Песков
Владимир Путин поздравил «Краснодар» с победой в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева на одно очко опередила «Зенит», который выигрывал титул 6 сезонов подряд. «Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил их с победой в чемпионате.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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