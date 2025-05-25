ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале

На ЧМ-2025 проходят заключительные матчи.

Дания уступила Швеции (2:6) в борьбе за бронзу. В финале сборная США встретится со Швейцарией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

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