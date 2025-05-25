ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале
На ЧМ-2025 проходят заключительные матчи.
Дания уступила Швеции (2:6) в борьбе за бронзу. В финале сборная США встретится со Швейцарией.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Матч за 3-е место
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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