Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Ферстаппен предложил использовать бананы в гонках «Ф-1» в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял четвертое место на Гран-при Монако, после чего сообщил, что правило с двумя обязательными пит-стопами не сделало гонку захватывающей.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» оттянул вторую остановку до последнего круга, однако не дождался красных флагов и был вынужден заехать в боксы и потерять лидерство.

«Здесь невозможно бороться. Неважно, что делать, один пит-стоп, десять пит-стопов.

Даже в конце, когда я лидировал, мои шины полностью износились, и все равно было невозможно совершить обгон.

Сегодня в болиде «Ф-1» можно обогнать только машину «Ф-2». Я все понимаю, но не думаю, что это работает. Мы практически гонялись как в Mario Kart. Значит, надо что-то устанавливать на болиды – может, чтобы кидаться бананами. Делать так, чтобы трасса становилась скользкой», – сообщил Макс.

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