7

«Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:0) и вышел в ЛЧ. Забили Холанд и Гюндоган

«Манчестер Сити» выиграл в гостях у «Фулхэма» (2:0) в 38-м туре АПЛ.

Спортс” ведл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Илкай Гюндоган забил на 21-й минуте. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 72-й.

Избежав поражения в этой встрече, «горожане» вышли в Лигу чемпионов.

Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
0 - 2
Манчестер Сити
Матч окончен
Лукич   Берге
86’
85’
Гюндоган   де Брюйне
85’
Холанд   Эчеверри
82’
Мармуш   Фоден
74’
Доку   Савио
Траоре   Сессеньон
74’
Кэрни   Кинг
73’
72’
  Холанд
Перейра   Смит-Роу
61’
Уилсон   Ивоби
61’
2тайм
Перерыв
21’
  Гюндоган
Фулхэм
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Тете, Лукич, Кэрни, Перейра, Уилсон, Траоре, Хименес, Бенда, Басси, Берге, Кинг, Сессеньон, Смит-Роу, Винисиус, Ивоби, Виллиан
Запасные: Лукич, Басси, Перейра, Уилсон, Бенда, Винисиус, Кэрни, Траоре, Виллиан
1тайм
Манчестер Сити:
Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Гюндоган, Мармуш, Холанд, Ортега, Аке, Льюис, Родри Эрнандес, де Брюйне, Эчеверри, Фоден, О`Райли, Савио
Запасные: Лукич, Басси, Перейра, Уилсон, Бенда, Винисиус, Кэрни, Траоре, Виллиан
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41788 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoФулхэм
logoИлкай Гюндоган
logoЭрлинг Холанд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Фулхэм», «Челси» был сильнее «Фореста», «МЮ» одолел «Виллу», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Пэлас», «Арсенал» победил «Саутгемптон»
37842 секунды назад
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:0 – Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
6312 минут назадLive
Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
314 минут назад
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
1326 минут назад
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
8847 минут назад
«Челси» обыграл «Ноттингем» (1:0), стал 4-м и вышел в общий этап Лиги чемпионов-2025/26
9542 секунды назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8150 минут назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1852 минуты назад
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
8сегодня, 15:59Фото
Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»
31сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках до того, как форвард «Виллы» выбил его
57 минут назадФото
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
12 минут назад
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й
161 минуту назад
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
322 минуты назадФото
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
230 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
133 минуты назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
639 минут назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
244 минуты назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
35 минут назад
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
3сегодня, 15:57