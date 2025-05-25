Матч окончен
«Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:0) и вышел в ЛЧ. Забили Холанд и Гюндоган
«Манчестер Сити» выиграл в гостях у «Фулхэма» (2:0) в 38-м туре АПЛ.
Спортс” ведл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Илкай Гюндоган забил на 21-й минуте. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 72-й.
Избежав поражения в этой встрече, «горожане» вышли в Лигу чемпионов.
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Крэйвен Коттэдж
Завершен
0 - 2
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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