Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й
Француз в своем первом сезоне за «Реал» забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.
Мбаппе опередил шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша, забившего 39 голов, на 3,5 балла.
Третью строчку занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах с 29 мячами в АПЛ.
Первая десятка рейтинга «Золотой бутсы» выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 31 ( коэффицент голов – 2) – 62;
2. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5) – 58,5 очков;
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 29 (2) – 58;
4. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша), 27 (2) – 54;
5. Харри Кейн («Бавария»/Англия), 26 (2) – 52;
6. Матео Ретеги («Аталанта»/Италия), 25 (2) – 50;
7. Александер Исак («Ньюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия), 22 (2) – 44;
8. Омар Мармуш («Айнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 22 (2) – 44;
10. Мика Бирет («Штурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5.