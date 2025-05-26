Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й

Килиан Мбаппе завоевал «Золотую бутсу».

Француз в своем первом сезоне за «Реал» забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги .

Мбаппе опередил шведского форварда «Спортинга » Виктора Дьокереша, забившего 39 голов, на 3,5 балла.

Третью строчку занял вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах с 29 мячами в АПЛ .

Первая десятка рейтинга «Золотой бутсы» выглядит так:

1. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 31 ( коэффицент голов – 2) – 62;

2. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5) – 58,5 очков;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 29 (2) – 58;

4. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша), 27 (2) – 54;

5. Харри Кейн («Бавария»/Англия), 26 (2) – 52;

6. Матео Ретеги («Аталанта»/Италия), 25 (2) – 50;

7. Александер Исак («Ньюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия), 22 (2) – 44;

8. Омар Мармуш («Айнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 22 (2) – 44;

10. Мика Бирет («Штурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5.