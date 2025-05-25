Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном»

Матчи заключительного тура АПЛ пройдут в воскресенье в одно время.

«Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Фулхэмом », «Челси » – с «Ноттингем Форест », «Арсенал » встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» в ранге чемпиона примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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