Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном»
Матчи заключительного тура АПЛ пройдут в воскресенье в одно время.
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Челси» – с «Ноттингем Форест», «Арсенал» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» в ранге чемпиона примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
38-й тур
25 мая 15:00, Сент-Мэри
Не начался
25 мая 15:00, Сити Граунд
Не начался
25 мая 15:00, Сент-Джеймс Парк
25 мая 15:00, Крэйвен Коттэдж
Не начался
25 мая 15:00, Tottenham Hotspur Stadium
25 мая 15:00, Дин Корт
25 мая 15:00, Олд Траффорд
Не начался
25 мая 15:00, Молинью
Не начался
25 мая 15:00, Энфилд
Не начался
25 мая 15:00, Портман Роуд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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