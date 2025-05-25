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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном»

Матчи заключительного тура АПЛ пройдут в воскресенье в одно время.

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Челси» – с «Ноттингем Форест», «Арсенал» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» в ранге чемпиона примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

38-й тур

Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Не начался
Арсенал
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Не начался
Челси
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Не начался
Эвертон
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
Манчестер Сити
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
Не начался
Брайтон
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Дин Корт
Борнмут
Не начался
Лестер
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
Астон Вилла
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
Брентфорд
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Портман Роуд
Ипсвич
Не начался
Вест Хэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?36606 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoБрайтон
logoФулхэм
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoНьюкасл
logoЭвертон
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoВест Хэм
logoИпсвич
logoЛестер
logoЛиверпуль
logoБорнмут
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
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