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Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте (Тимур Гурцкая)

Валерий Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте.

«Это пока еще не новость, но, возможно, что стороны – «Динамо» Москва и Валерий Георгиевич Карпин – сильно продвинулись в переговорах о контракте.

Надеюсь, что «Динамо» сильно усилится на следующий год, и у нас в чемпионате появится еще одна самобытная команда, которая наконец-то поборется за чемпионство», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая, анонсируя новый выпуск на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

После отставки Марцела Лички исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Карпин может возглавить московский клуб.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
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Тимур Гурцкая
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