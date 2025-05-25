Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте (Тимур Гурцкая)

Валерий Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте.

«Это пока еще не новость, но, возможно, что стороны – «Динамо » Москва и Валерий Георгиевич Карпин – сильно продвинулись в переговорах о контракте.

Надеюсь, что «Динамо» сильно усилится на следующий год, и у нас в чемпионате появится еще одна самобытная команда, которая наконец-то поборется за чемпионство», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая , анонсируя новый выпуск на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

После отставки Марцела Лички исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев. Ранее сообщалось , что главный тренер сборной России Карпин может возглавить московский клуб.