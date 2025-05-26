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Швейцария проиграла второй финал ЧМ подряд и 4-й в XXI веке

Сборная Швейцарии проиграла финал ЧМ во второй раз подряд.

Сегодня команда Патрика Фишера уступила в овертайме США – 0:1. В 2024 году ее обыграла Чехия (0:2).

Всего на счету швейцарцев четыре финала чемпионата мира – и ни одной победы. Они становились вторыми также в 2018-м и 2013-м.

В 1935 году Швейцария заняла второе место в финальном раунде чемпионата, проходившем в формате группы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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logoСборная США по хоккею
Патрик Фишер
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