Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу по итогам Гран-при Монако, стартовав с поула. Второе место занял монегаск Шарль Леклер за рулем «Феррари», третье – напарник Норриса Оскар Пиастри.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен совершил пит-стоп перед последним кругом и финишировал четвертым.
За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:
Норрис уверенно победил в Монако, «Уильямс» и «Рейсинг Буллз» хакнули новые правила
Монте-Карло
25 мая 2025 года
Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 78 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +3,131
3. Оскар Пиастри («Макларен») +3,658
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20,572
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51,387
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг
7. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
9. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга
11. Джордж Расселл («Мерседес») +2 круга
12. Оливер Бермэн («Хаас») +2 круга
13. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга
14. Габриэл Бортолето («Заубер») +2 круга
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2 круга
17. Юки Цунода («Ред Булл») +2 круга
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3 круга
Сошли:
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Пьер Гасли («Альпин»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025