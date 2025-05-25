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Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Монте-Карло.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу по итогам Гран-при Монако, стартовав с поула. Второе место занял монегаск Шарль Леклер за рулем «Феррари», третье – напарник Норриса Оскар Пиастри.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен совершил пит-стоп перед последним кругом и финишировал четвертым.

За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:

Норрис уверенно победил в Монако, «Уильямс» и «Рейсинг Буллз» хакнули новые правила

Гран-при Монако

Монте-Карло

25 мая 2025 года

Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 78 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +3,131

3. Оскар Пиастри («Макларен») +3,658

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20,572

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51,387

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

7. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

9. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга

11. Джордж Расселл («Мерседес») +2 круга

12. Оливер Бермэн («Хаас») +2 круга

13. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга

14. Габриэл Бортолето («Заубер») +2 круга

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2 круга

17. Юки Цунода («Ред Булл») +2 круга

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3 круга

Сошли:

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Пьер Гасли («Альпин»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoПьер Гасли
logoАндреа Кими Антонелли
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