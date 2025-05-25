  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ
118

«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ

Олакунле Олусегун заявил, что в Мир РПЛ началась эра «Краснодара».

Вчера краснодарцы стали чемпионами России в первые истории клуба, обыграв в последнем туре «Динамо» (3:0). «Зенит» занял второе место в таблице.

«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано!

Я не собираюсь уходить из клуба этим летом, буду продолжать выступать за «быков».

Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь порадуем наших фанатов титулом», – сказал футболист «Краснодара».

На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41833 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoОлакунле Олусегун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»
98вчера, 19:51
Мамаев о 2-м месте «Зенита»: «Давайте просто всей страной насладимся долгожданным чемпионством «Краснодара». Какой смысл сейчас обсуждать другие команды?»
15вчера, 19:30
«Зенит» не стал чемпионом России впервые с 2018-го. Прервалась серия из 6 титулов подряд
103вчера, 15:34
Главные новости
«Ман Сити», «Челси» и «Ньюкасл» вышли в ЛЧ по итогам сезона в АПЛ. «Астон Вилла» сыграет в ЛЕ, «Ноттингем Форест» – в ЛК
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Фулхэм», «Челси» был сильнее «Фореста», «МЮ» одолел «Виллу», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Пэлас», «Арсенал» победил «Саутгемптон»
3933 минуты назад
«Челси» обыграл «Ноттингем» (1:0), стал 4-м и вышел в общий этап Лиги чемпионов-2025/26
1033 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма
633 минуты назад
«Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:0) и вышел в ЛЧ. Забили Холанд и Гюндоган
75 минут назад
Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках до того, как форвард «Виллы» выбил его
1310 минут назадФото
Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
317 минут назад
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
1729 минут назад
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
9050 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8153 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й
184 минуты назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
38 минут назад
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
15 минут назад
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
325 минут назадФото
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
233 минуты назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
136 минут назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
642 минуты назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
247 минут назад
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
3сегодня, 15:57
Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
4сегодня, 15:53