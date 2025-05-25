«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ

Олакунле Олусегун заявил, что в Мир РПЛ началась эра «Краснодара».

Вчера краснодарцы стали чемпионами России в первые истории клуба, обыграв в последнем туре «Динамо» (3:0). «Зенит» занял второе место в таблице.

«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано!

Я не собираюсь уходить из клуба этим летом, буду продолжать выступать за «быков».

Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь порадуем наших фанатов титулом», – сказал футболист «Краснодара ».

На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»