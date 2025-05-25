«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ
Олакунле Олусегун заявил, что в Мир РПЛ началась эра «Краснодара».
Вчера краснодарцы стали чемпионами России в первые истории клуба, обыграв в последнем туре «Динамо» (3:0). «Зенит» занял второе место в таблице.
«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано!
Я не собираюсь уходить из клуба этим летом, буду продолжать выступать за «быков».
Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь порадуем наших фанатов титулом», – сказал футболист «Краснодара».
На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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