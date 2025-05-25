Ролан Гаррос. Блинкова играет с Векич, Паолини – с Юэ Юань, Потапова встретится с Носковой, Шнайдер, Свитолина вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Рахимова, Квитова выбыли
Арина Соболенко разгромила Камиллу Рахимову в первом круге «Ролан Гаррос».
Анастасия Павлюченкова проиграла Циньвэнь Чжэн.
Диана Шнайдер прошла Анастасию Соболеву, Анна Блинкова борется с Донной Векич, Анастасия Потапова сыграет с Линдой Носковой.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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