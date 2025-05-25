Алонсо сошел из-за технических проблем. Фернандо начал Гран-при Монако 6-м, у пилота 0 очков в сезоне

Алонсо продолжил серию гонок без очков.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо стартовал шестым на Гран-при Монако , но не доехал до финиша.

Двукратный чемпион «Формулы-1» был вынужден сойти из-за проблемы с силовой установкой.

Испанец не заработал ни одного очка в 2025 году за восемь этапов.

У Алонсо 0 очков за 7 Гран-при – худший старт с 2017-го. Двукратный чемпион «Ф-1» назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира» в Имоле

Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»