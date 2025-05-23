Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи заключительного, 38-го тура.

В пятницу «Наполи » примет «Кальяри » и в случае победы станет чемпионом, «Интер » сыграет в гостях с «Комо ».

В субботу «Милан » встретится на своем поле с «Монцей».

В воскресенье «Аталанта» проведет домашний матч с «Пармой», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Венеции».

Чемпионат Италии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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