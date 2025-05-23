Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи заключительного, 38-го тура.
В пятницу «Наполи» примет «Кальяри» и в случае победы станет чемпионом, «Интер» сыграет в гостях с «Комо».
В субботу «Милан» встретится на своем поле с «Монцей».
В воскресенье «Аталанта» проведет домашний матч с «Пармой», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Венеции».
Чемпионат Италии
38-й тур
23 мая 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
24 мая 16:00, Ренато Далль'Ара
25 мая 18:45, Адзурри д′Италия
25 мая 18:45, Пьерлуиджи Пенцо
25 мая 18:45, Карло Кастеллани
25 мая 18:45, Олимпийский стадион
25 мая 18:45, Олимпико ди Торино
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура42251 голос
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости