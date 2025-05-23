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Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи заключительного, 38-го тура.

В пятницу «Наполи» примет «Кальяри» и в случае победы станет чемпионом, «Интер» сыграет в гостях с «Комо».

В субботу «Милан» встретится на своем поле с «Монцей».

В воскресенье «Аталанта» проведет домашний матч с «Пармой», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Венеции». 

Чемпионат Италии

38-й тур

Серия А. 38 тур
23 мая 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
-xG-
Интер
Серия А. 38 тур
23 мая 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Не начался
-xG-
Кальяри
Серия А. 38 тур
24 мая 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Не начался
-xG-
Дженоа
Серия А. 38 тур
24 мая 18:45, Сан-Сиро
Милан
Не начался
-xG-
Монца
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
-xG-
Парма
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Не начался
-xG-
Ювентус
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Карло Кастеллани
Эмполи
Не начался
-xG-
Верона
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
-xG-
Лечче
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Олимпико ди Торино
Торино
Не начался
-xG-
Рома
Серия А. 38 тур
25 мая 18:45, Фриули
Удинезе
Не начался
-xG-
Фиорентина

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура42251 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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