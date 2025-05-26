Ямаль – лучший ассистент сезона в Ла Лиге. У 17-летнего вингера «Барсы» 13 голевых передач
Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом сезона в Ла Лиге.
17-летний вингер «Барселоны» сделал 13 голевых передач в 34 матчах чемпионата Испании.
Второе место по числу ассистов разделили Рафинья Диас и Алекс Баэна из «Вильярреала», отдавшие по 9 результативных пасов. Третье место разделили Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба – «Реал»), Иско («Бетис») и Иньяки Уильямс («Атлетик»), на счету которых по 8 ассистов в нынешнем сезоне.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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