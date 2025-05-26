  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль – лучший ассистент сезона в Ла Лиге. У 17-летнего вингера «Барсы» 13 голевых передач
65

Ямаль – лучший ассистент сезона в Ла Лиге. У 17-летнего вингера «Барсы» 13 голевых передач

Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом сезона в Ла Лиге.

17-летний вингер «Барселоны» сделал 13 голевых передач в 34 матчах чемпионата Испании.

Второе место по числу ассистов разделили Рафинья Диас и Алекс Баэна из «Вильярреала», отдавшие по 9 результативных пасов. Третье место разделили Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба – «Реал»), Иско («Бетис») и Иньяки Уильямс («Атлетик»), на счету которых по 8 ассистов в нынешнем сезоне.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?53185 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoВильярреал
logoАтлетик
logoИньяки Уильямс
logoРафинья Диас
logoДжуд Беллингем
logoАлекс Баэна
logoВинисиус Жуниор
logoИско
logoРеал Мадрид
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Ракитич: «Если бы Ямаль вышел в финал ЛЧ, не думаю, что были бы сомнения в выигрыше «Золотого мяча». Он фаворит для меня»
3024 мая, 12:36
Деку о продлении Ямаля: «ПСЖ» интересовался им, «Реал» – нет. Для Ламина нет места лучше, чем «Барселона»
2522 мая, 15:11
Ямаль станет №10 вместо 19-го – как Месси. Заберет у Фати
6021 мая, 17:25
Главные новости
Гафин о словах Медведева про месть «Краснодару»: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» проиграло, но в безразличии нас никто не упрекнет, думаю»
3 минуты назад
Александр Мостовой о кричалке Андрея про «Спартак»: «Кошмар! Фамилию уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Сейчас молодежь делает что хочет, с блогеров пример берут, везде хайп»
2513 минут назад
Индзаги о финале ЛЧ с «ПСЖ»: «Это отличная команда, как «Бавария», «Барса», «Ман Сити», «Арсенал». «Интеру» не хватает последнего шага, организация и дух помогут нам»
325 минут назад
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Доннарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 11-й, Винисиус – 15-й
3526 минут назад
Йорк считает, что «Челси» надо подписать Роналду на КЧМ: «Криштиану лучше тех, кто играет у них впереди. Он невероятный нападающий, они могут создавать для него моменты»
1236 минут назад
Алонсо об Анчелотти: «Принимаю его наследие с гордостью – без Карло меня не было бы здесь, вероятно. «Реал» начинает новый этап – хотим, чтобы болельщики гордились»
647 минут назад
Кривцов сделал татуировку с чемпионским кубком РПЛ в честь титула «Краснодара»
851 минуту назадВидео
Алиссон о чемпионстве «Ливерпуля»: «Мы празднуем 4 недели подряд – я немного устал, честно говоря. В каждом туре мы приезжали на стадион, чтобы победить»
6сегодня, 12:11
Агбонлахор – PGMOL об отмене гола «Виллы»: «Вы уничтожили шансы клуба на ЛЧ и стоили нам 100 млн, чему учат судей? Используйте экс-игроков для ВАР. И не надо жалких извинений»
44сегодня, 11:59Фото
Алексей Батраков: «Звездой РПЛ себя не ощущаю. Прибавлять надо в менталитете, в уверенности на поле, становится более хладнокровным»
6сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев о разговоре с Путиным: «Гордость от его звонка, это был особенный момент. Он поздравил «Краснодар» с победой, сказал теплые слова»
29 минут назад
Файзулин об РПЛ: «Краснодар» был хорош и заслужил чемпионство. У «Зенита» не было единого рисунка игры»
16 минут назад
Маротта о финале ЛЧ: «Интер» обыграл «Баварию» и «Барсу» – команды мирового уровня, 2-й финал за 3 года – нечто уникальное. У «ПСЖ» большие финансовые возможности, но мы справимся»
220 минут назад
«МЮ» провел переговоры с Мбемо. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за вингера (Бен Джейкобс)
1147 минут назад
«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в чемпионатах России. Юбилейным стал мяч Мангаша «Химкам»
10сегодня, 12:12
Мовсесьян о возможном назначении директором «Зенита»: «Считаю неправильным комментировать это. Я сейчас без работы, открыт к предложениям»
11сегодня, 11:58
«Иртыш» дважды забил в свои ворота к 38-й минуте матча с «Сибирью». Омичи проиграли 0:4
3сегодня, 11:58Видео
Агент Голенкова о «Спартаке»: «Егор мог бы там заиграть. Его мысли лишь о Суперфинале Кубка, потом рассмотрим все варианты»
2сегодня, 11:55
«Астон Вилле» интересен Шевалье на замену Мартинесу. «Лилль» согласится на трансфер вратаря за 40 млн евро
13сегодня, 11:37
Феррейра о Газзаеве в ЦСКА: «Очень строгий тренер, как полицейский! Много кричал, иногда был агрессивным. Но он заботился о нас как о детях»
2сегодня, 11:36