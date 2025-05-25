Салах стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком сезона в АПЛ – это первый случай в истории

Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона в АПЛ.

32-летний вингер «Ливерпуля » забил гол в 38-м туре Премьер-лиги в ворота «Кристал Пэлас » (1:1).

Египтянин провел все 38 матчей в чемпионате Англии-2024/25, забил 29 голов и сделал 18 результативных передач. Он также стал лучшим по системе «гол+пас», набрав 47 очков.

В гонке бомбардиров он опередил Александера Исака («Ньюкасл », 23 гола) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити », 22), в списке ассистентов – Джейкоба Мерфи («Ньюкасл », 12 пасов) и Энтони Элангу («Ноттингем Форест », 11), а по «гол+пас» – Исака (29 очков) и Бриана Мбемо («Брентфорд », 27).

Мохамед первым в истории АПЛ стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком сезона .

Его подробная статистика выступлений – здесь .