Салах стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком сезона в АПЛ – это первый случай в истории
Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона в АПЛ.
32-летний вингер «Ливерпуля» забил гол в 38-м туре Премьер-лиги в ворота «Кристал Пэлас» (1:1).
Египтянин провел все 38 матчей в чемпионате Англии-2024/25, забил 29 голов и сделал 18 результативных передач. Он также стал лучшим по системе «гол+пас», набрав 47 очков.
В гонке бомбардиров он опередил Александера Исака («Ньюкасл», 23 гола) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», 22), в списке ассистентов – Джейкоба Мерфи («Ньюкасл», 12 пасов) и Энтони Элангу («Ноттингем Форест», 11), а по «гол+пас» – Исака (29 очков) и Бриана Мбемо («Брентфорд», 27).
Мохамед первым в истории АПЛ стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком сезона.
Его подробная статистика выступлений – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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