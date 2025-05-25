Левандовски забил 100-й и 101-й голы за «Барсу» – дубль «Атлетику»
Роберт Левандовски забил больше ста голов за «Барселону».
Польский нападающий сделал дубль в матче 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0, первый тайм).
Это 100-й и 101-й гол Левандовского за каталонский клуб.
Роберт перешел в «Барселону» в 2022 году из «Баварии».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
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