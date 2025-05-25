Левандовски забил 100-й и 101-й голы за «Барсу» – дубль «Атлетику»

Роберт Левандовски забил больше ста голов за «Барселону».

Польский нападающий сделал дубль в матче 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика » (2:0, первый тайм).

Это 100-й и 101-й гол Левандовского за каталонский клуб.

Роберт перешел в «Барселону» в 2022 году из «Баварии».