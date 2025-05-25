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  • Сафонов, Глушенков, Батраков, Сильянов, Кисляк, Комличенко и Антон Миранчук – в составе сборной на матчи с Нигерией и Беларусью. Из «Спартака» вызван только Пруцев
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Сафонов, Глушенков, Батраков, Сильянов, Кисляк, Комличенко и Антон Миранчук – в составе сборной на матчи с Нигерией и Беларусью. Из «Спартака» вызван только Пруцев

Валерий Карпин объявил состав сборной России на ближайшие матчи.

В рамках июньского сбора россияне сыграют со сборными Нигерии и Беларуси. BetBoom товарищеские матчи национальной команды состоятся 6 и 10 июня.

В итоговый состав вошел 31 футболист. 

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва),  Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону). 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57553 голоса
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoМатвей Сафонов
logoЦСКА
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЮрий Горшков
logoТурпал-Али Ибишев
logoВалентин Пальцев
logoСергей Пиняев
logoАлександр Сильянов
logoИван Обляков
logoИлья Рожков
logoАнтон Миранчук
logoИван Сергеев
logoЯрослав Гладышев
logoАрсен Адамов
logoКирилл Щетинин
logoАхмат
logoЛечи Садулаев
logoАндрей Мостовой
logoВиктор Мелехин
logoСпартак
logoМаксим Осипенко
logoРубин
logoДанил Пруцев
logoСтанислав Агкацев
logoДинамо Москва
logoДмитрий Баринов
logoАлексей Батраков
logoНиколай Комличенко
logoДанил Глебов
logoАндрей Лунев
logoЕвгений Латышонок
logoМатвей Кисляк
logoИлья Вахания
logoЛокомотив
logoДмитрий Воробьев
logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoМаксим Глушенков
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