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Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в дебютном сезоне за «Реал». Он опередил Левандовского на 4 гола

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в дебютном сезоне за «Реал».

26-летний форвард сборной Франции забил 31 гол в 34 матчах (в среднем 0,91 за игру).

Второе место занял нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. У 36-летнего поляка 27 мячей в 34 матчах (0,79 за игру). Тройку замкнул Анте Будимир из «Осасуны» (21 гол в 38 матчах, 0,55 за игру).

Напомним, что Мбаппе 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги 1: 2018/19 (33 гола), 2019/20 (18), 2020/21 (27), 2021/22 (28), 2022/23 (29), 2023/24 (27).

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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