США выиграли ЧМ впервые с 1960 года и в третий раз в истории
Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.
Команда Райана Ворсофски в финале одолела Швейцарию. Единственный гол забил в овертайме Тейдж Томпсон.
Американцы выиграли турнир всего в третий раз в истории. В последний раз до этого дня они побеждали в 1960 году (турнир был совмещен с домашней Олимпиадой в Скво-Вэлли), первая победа – в 1933-м.
Третье место заняла Швеция, в матче за бронзу обыгравшая Данию (6:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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