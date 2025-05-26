США выиграли ЧМ впервые с 1960 года и в третий раз в истории

Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.

Команда Райана Ворсофски в финале одолела Швейцарию. Единственный гол забил в овертайме Тейдж Томпсон.

Американцы выиграли турнир всего в третий раз в истории. В последний раз до этого дня они побеждали в 1960 году (турнир был совмещен с домашней Олимпиадой в Скво-Вэлли), первая победа – в 1933-м.

Третье место заняла Швеция , в матче за бронзу обыгравшая Данию (6:2).