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Чемпионат России. «Металлург» сыграет со «Стрелой-Ак Барс» и другие матчи

24 и 25 мая пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

4-й тур

24 мая

МеталлургСтрела-Ак Барс – 12.00

25 мая

Красный ЯрСлава – 11.00

ВВА-ПодмосковьеЛокомотив – 13.00

ДинамоЕнисей-СТМ – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКрасный Яр
logoСлава
logoМеталлург Новокузнецк
logoСтрела-Ак Барс
logoЕнисей-СТМ
logoЛокомотив
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