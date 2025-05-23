Чемпионат России. «Металлург» сыграет со «Стрелой-Ак Барс» и другие матчи
24 и 25 мая пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
4-й тур
24 мая
Металлург – Стрела-Ак Барс – 12.00
25 мая
Красный Яр – Слава – 11.00
ВВА-Подмосковье – Локомотив – 13.00
Динамо – Енисей-СТМ – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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