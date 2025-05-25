Андрей Мостовой зарядил кричалку «##### «Спартак», #####» на трибуне фанатов «Зенита» во время матча легенд
Андрей Мостовой скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак».
Вингер «Зенита» посетил фанатскую трибуну на Winline Матче Легенд, посвященном 100-летию санкт-петербургского клуба.
В окружении болельщиков «Зенита» Мостовой зарядил кричалку «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####». Фанаты петербуржцев подхватили скандирование.
Фанаты «Зенита» скандировали «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####» на матче легенд
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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