На «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Надаля. Федерер, Джокович и Маррей вышли к нему на корт, Алькарас и Швентек были на трибунах

На «Ролан Гаррос» проходит церемония чествования Рафаэля Надаля.

На трибунах Корта Филиппа Шатрие присутствуют Карлос Алькарас, Хуан Карлос Ферреро, Ига Швентек, а также члены семьи Надаля.

«Это невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на «Ролан Гаррос». Тогда я едва мог ходить из-за травмы стопы. Помню, как на костылях забрался на верхнюю трибуну корта и смотрел вниз, мечтая вернуться на следующий год, чтобы соревноваться. В 2005-м, в 18 лет, я наконец смог здесь сыграть. Мой первый значимый опыт на турнире – матч против моего друга детства и соперника Ришара Гаске. С того дня я по-настоящему понял, что такое «Ролан Гаррос».

За эти 20 лет я пережил здесь все. У меня были невероятные соперники – Энди, Роджер, Новак и, конечно, многие другие, которые заставляли меня выкладываться на пределе физических и ментальных возможностей. Эти долгие, яркие противостояния были невероятно захватывающими, они подталкивали всех нас становиться лучше с каждым днем.

«Ролан Гаррос» уникален не только потому, что это важная часть истории тенниса. Его особенность – в людях, которые неустанно трудятся, всегда с улыбкой, чтобы сделать этот турнир таким, какой он есть. Я не могу перечислить всех поименно, но хочу выразить особую благодарность бывшим президентам Федерации тенниса Франции и тем, кого вы, возможно, не знаете – людям за кулисами, которые поддерживали меня во всем. Их доброта и забота ко мне – это нечто, для чего у меня просто не хватает слов благодарности», – сказал Надаль в первой части речи.

Также он обратился к своему дяде и тренеру Тони.



«Не всегда все было просто, но, вне всяких сомнений, оно того стоило. Тони, ты, безусловно, был лучшим тренером, которого я мог бы пожелать в своей карьере и в своей жизни».

В конце речи к нему на корт вышли Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

Напомним, Надаль завершил карьеру на Кубке Дэвиса в ноябре прошлого года. За карьеру он выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе 14 «Ролан Гаррос».

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