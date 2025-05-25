Путин поздравил «Зенит» со 100-летием: «Пройден путь от физкультурного кружка до одного из самых именитых клубов страны. Вписали славные традиции в летопись отечественного футбола»

Владимир Путин поздравил «Зенит» со 100‑летием.

25 мая петербургский клуб отмечает 100 лет со дня основания клуба.

«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит».

Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба «Зенит». За минувшие годы «Зенит» прошел насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны. Вписал славные традиции в летопись отечественного футбола.

Особо отмечу, что вы бережно храните зенитовские традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников. И стремитесь приумножать их свершения. Равнение на легендарную историю клуба, сплоченность, вера в свои силы не раз помогали команде побеждать на разных отечественных чемпионатах, добиваться триумфа на европейских аренах.

Огромный вклад в эти достижения принадлежит болельщикам «Зенита», которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду.

Желаю вам новых успехов и всего наилучшего!» – говорится в поздравлении президента России.