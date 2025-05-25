Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках до того, как форвард «Виллы» выбил его
Судья отменил гол в ворота «МЮ» за фол на Алтае Байындыре.
Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперед на 73-й минуте матча 38-го тура АПЛ (0:2, второй тайм).
Вратарь «МЮ» попытался зафиксировать мяч руками, однако Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.
Главный судья Том Бремелл проконсультировался с ассистентами и принял решение не засчитывать взятие ворот, посчитав, что Роджерс нарушал правила в данном эпизоде.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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