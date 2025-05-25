Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках до того, как форвард «Виллы» выбил его

Судья отменил гол в ворота «МЮ» за фол на Алтае Байындыре.

Морган Роджерс вывел «Астон Виллу » вперед на 73-й минуте матча 38-го тура АПЛ (0:2, второй тайм).

Вратарь «МЮ » попытался зафиксировать мяч руками, однако Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.

Главный судья Том Бремелл проконсультировался с ассистентами и принял решение не засчитывать взятие ворот, посчитав, что Роджерс нарушал правила в данном эпизоде.

Изображение: кадр из трансляции DAZN.