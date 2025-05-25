Плашку со следом Надаля установили на центральном корте «Ролан Гаррос»

След Рафаэля Надаля навечно останется на Корте Филиппа Шатрие.

Об этом объявили на церемонии его чествования в Париже.

Надаль – 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Он выиграл 112 матчей на этом турнире. При этом уступил испанец всего четыре раза – в четвертом круге в 2009-м, в четвертьфинале в 2015-м, в полуфинале в 2021-м и в первом круге в 2024-м.

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