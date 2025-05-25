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Winline Матч Легенд. «Зенит» Санкт-Петербург обыграл «Зенит» Ленинград – 3:1. Кержаков и Аршавин забили, Погребняк реализовал пенальти

«Зенит» провел матч легенд, посвященный столетию клуба.

Команда «Зенит» Санкт-Петербург сыграла против команды «Зенит» Ленинград.

Winline Матч Легенд проходил на «Газпром Арене».

«Зенит» Санкт-Петербург – «Зенит» Ленинград – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Кержаков (5), 2:0 – Аршавин (23), 3:0 – Анюков (29), 3:1 – Погребняк (66, пенальти).

«Зенит» Санкт-Петербург (стартовый состав): Малафеев, Анюков, Губочан, Ловрен, Смольников, Денисов, Зырянов, Хусти, Домингес, Аршавин, А. Кержаков

«Зенит» Ленинград (стартовый состав): Березовский, Кришито, Вьештица, Ломбертс, Ширл, Жирков, Бруну Алвеш, Радимов, Данни, Быстров, Погребняк.

За команду «Зенит» Санкт‑Петербург сыграли Александр Кержаков (капитан), Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэл Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин и Алехандро Домингес.

Главными тренерами были Сергей Семак, Анатолий Давыдов и Вячеслав Мельников.

«Зенит» Ленинград представляли Владислав Радимов (капитан), Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Юрий Жирков, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Данни, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик и Владимир Клементьев.

Эту команду возглавляли Анатолий Бышовец, Николай Воробьев и Борис Рапопорт.

Формат проведения матча – 2 тайма по 35 минут, перерыв – 20 минут.

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Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoАлександр Кержаков
logoМихаил Кержаков
logoЮрий Лодыгин
logoТомаш Губочан
logoДеян Ловрен
logoИгорь Смольников
logoАлександр Анюков
logoАлександар Лукович
logoОлег Шатов
logoКонстантин Зырянов
logoВиктор Файзулин
logoСаболч Хусти
logoАлександр Горшков
logoАндрей Аршавин
logoИгорь Денисов
logoКристиан Нобоа
logoЛука Джорджевич
Борис Чухлов
logoСергей Семак
logoАлехандро Домингес
logoАнатолий Давыдов
Вячеслав Мельников
logoЗенит
logoВячеслав Малафеев
logoРоман Березовский
logoВладислав Радимов
logoДоменико Кришито
logoНиколас Ломбертс
logoБруну Алвеш
logoМилан Вьештица
logoЮрий Жирков
logoРоман Широков
logoДанни
logoАнатолий Тимощук
logoВладимир Быстров
logoМагомед Оздоев
logoПавел Погребняк
logoРадек Ширл
Александр Спивак
logoВладимир Кулик
logoАнатолий Бышовец
результаты
товарищеские матчи (клубы)
logoпремьер-лига Россия
Даниэл Кирицэ
Борис Рапопорт
logoФернанду Мейра
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