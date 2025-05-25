Winline Матч Легенд. «Зенит» Санкт-Петербург обыграл «Зенит» Ленинград – 3:1. Кержаков и Аршавин забили, Погребняк реализовал пенальти
Команда «Зенит» Санкт-Петербург сыграла против команды «Зенит» Ленинград.
Winline Матч Легенд проходил на «Газпром Арене».
«Зенит» Санкт-Петербург – «Зенит» Ленинград – 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Кержаков (5), 2:0 – Аршавин (23), 3:0 – Анюков (29), 3:1 – Погребняк (66, пенальти).
«Зенит» Санкт-Петербург (стартовый состав): Малафеев, Анюков, Губочан, Ловрен, Смольников, Денисов, Зырянов, Хусти, Домингес, Аршавин, А. Кержаков
«Зенит» Ленинград (стартовый состав): Березовский, Кришито, Вьештица, Ломбертс, Ширл, Жирков, Бруну Алвеш, Радимов, Данни, Быстров, Погребняк.
За команду «Зенит» Санкт‑Петербург сыграли Александр Кержаков (капитан), Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэл Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин и Алехандро Домингес.
Главными тренерами были Сергей Семак, Анатолий Давыдов и Вячеслав Мельников.
«Зенит» Ленинград представляли Владислав Радимов (капитан), Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Юрий Жирков, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Данни, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик и Владимир Клементьев.
Эту команду возглавляли Анатолий Бышовец, Николай Воробьев и Борис Рапопорт.
Формат проведения матча – 2 тайма по 35 минут, перерыв – 20 минут.