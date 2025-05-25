«Ман Сити», «Челси» и «Ньюкасл» вышли в ЛЧ по итогам сезона в АПЛ. «Астон Вилла» сыграет в ЛЕ, «Ноттингем Форест» – в ЛК
«Ливерпуль», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ньюкасл» вышли в ЛЧ по итогам АПЛ.
После завершения финального тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» занял итоговое 3-е место, набрав 71 очко в 38 матчах, «Челси» финишировал 4-м с 69 очками. Пятое место, дающее право на выступление в Лиге чемпионов, занял «Ньюкасл», набравший 66 очков.
Также в Лиге чемпионов сыграет «Тоттенхэм», выигравший Лигу Европы.
«Астон Вилла», занявшая 6-е место по дополнительным показателям, примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. В Лиге Конференций сыграет «Ноттингем Форест», ставший 7-м.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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