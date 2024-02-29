Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетико» в гостях у «Атлетика»

«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

В другом полуфинале «Атлетик» играет с « » в четверг.

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании