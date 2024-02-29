Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетико» в гостях у «Атлетика»
«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
В другом полуфинале «Атлетик» играет с «Атлетико» в четверг.
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
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Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Прадос, Руис де Галаррета, Сансет, Уильямс, Уильямс, Гурусета.
- Предупреждения:
- Эрмосо (28), Руис де Галаррета (40).
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.30, «Реале Арена»
- Голы:
- 0:1 – 50 Гонсалес, 1:1 – 71 Ойарсабаль.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан (Тирни, 90), Мендес (Турриентес, 79), Мерино (Оласагасти, 104), Субименди, Кубо (Садик, 104), Захарян (Ойарсабаль, 63), Андре Силва (Беккер, 46).
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Мальорка –
Грейф, Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 99), Дани Родригес (Дардер, 99), Санчес (Морланес, 72), Саму Кошта (Маскарель, 105), Ларин (Радонич, 105), Пратс (Мурики, 62).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Первый матч: 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Майорка дотерпела, типичный пример того, что если не уметь играть в атака и бить по воробьям, то будут такие матчи и вылеты. Честно, очень не люблю команды, которые вату катают
Мне вообще трудно осознать, что это та же команда, которую некогда Карпин тренером топил в Сегунде. Вроде было совсем недавно, однако теперь Мальорка участник Ла Лиги и финалист Кубка Короля…
- На!