Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетико» в гостях у «Атлетика»

Теги Атлетико Атлетик Мальорка Реал Сосьедад Кубок Испании результаты Футбол

«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

В другом полуфинале «Атлетик» играет с «Атлетико» в четверг. 

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Атлетик – Атлетико 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Уильямс, 2:0 – 42 Уильямс.
АтлетикАгирресабала, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Прадос, Руис де Галаррета, Сансет, Уильямс, Уильямс, Гурусета.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Коке, Де Поль, Льоренте, Лино, Корреа, Мората.
Предупреждения:
Эрмосо (28), Руис де Галаррета (40).

Первый матч: 1:0

Реал Сосьедад – Мальорка 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
27 февраля, 23.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 50 Гонсалес, 1:1 – 71 Ойарсабаль.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан (Тирни, 90), Мендес (Турриентес, 79), Мерино (Оласагасти, 104), Субименди, Кубо (Садик, 104), Захарян (Ойарсабаль, 63), Андре Силва (Беккер, 46).
МальоркаГрейф, Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 99), Дани Родригес (Дардер, 99), Санчес (Морланес, 72), Саму Кошта (Маскарель, 105), Ларин (Радонич, 105), Пратс (Мурики, 62).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Копете (21), Коста (88), Мурики (105), Ле Норман (113).

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

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31 комментарий
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Мальорка заслужила этот финал.Мендес пусть учится пенальти бить.
+12
-1
+11
Мешок картошки лучше бы смотрелся на воротах, чем Ремиро
+8
-1
+7
Генич не знает, когда ответный матч Атлетико и Атлетик… забавно готовится, но по матчу неплохо отработал.

Майорка дотерпела, типичный пример того, что если не уметь играть в атака и бить по воробьям, то будут такие матчи и вылеты. Честно, очень не люблю команды, которые вату катают
+6
-1
+5
Мальорка в финале впервые с 2003 - тогда еще Самвел сделал дубль
+5
0
+5
Ответ фк кабинет
Мальорка заслужила этот финал.Мендес пусть учится пенальти бить.
и Ойярсабаль , со своими клоунскими паузами и прыжками
+5
0
+5
Жаль, что скоро придётся слушать этого недокамментатора на матчах РПЛ.
+4
0
+4
Ответ Trash Talking
Кто бы мог подумать, что из четверки Мальорка, Сосьедад, Бильбао и Атлетико именно Мальорка первой выйдет в финал Кубка Испании 😯 Мне вообще трудно осознать, что это та же команда, которую некогда Карпин тренером топил в Сегунде. Вроде было совсем недавно, однако теперь Мальорка участник Ла Лиги и финалист Кубка Короля…
А еще у него играл Асенсио, который ушел в Реал. А теперь он вообще в ПСЖ…
+3
0
+3
Такой Атлетик опять хлопнет кабинет на выходных)
+3
0
+3
Супер братья Марио
+2
0
+2
Кто бы мог подумать, что из четверки Мальорка, Сосьедад, Бильбао и Атлетико именно Мальорка первой выйдет в финал Кубка Испании 😯
Мне вообще трудно осознать, что это та же команда, которую некогда Карпин тренером топил в Сегунде. Вроде было совсем недавно, однако теперь Мальорка участник Ла Лиги и финалист Кубка Короля…
+3
-2
+1
Пахан-Симеоне должен показать класс
+1
0
+1
Ответ Trash Talking
Кто бы мог подумать, что из четверки Мальорка, Сосьедад, Бильбао и Атлетико именно Мальорка первой выйдет в финал Кубка Испании 😯 Мне вообще трудно осознать, что это та же команда, которую некогда Карпин тренером топил в Сегунде. Вроде было совсем недавно, однако теперь Мальорка участник Ла Лиги и финалист Кубка Короля…
она ещё в суперкубок попала выйдя в финал кубка
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0
+1
Жаль что Заха травмировался. В последнем матче очень хорошо смотрелся.
+5
-4
+1
Когда Сосьедад выигрывает, пишут "Сосьедад Захаряна", когда проигрывает просто Реал Сосьедад". В чëм фишка?
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Ответ 777-mego
У Мальорки игрок с фамилией Ларин, но он негр ахаха
А ещё он канадец
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А Атлетик уже опи###шил одним Матрас..)
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Ответ nikolai2011
Мешок картошки лучше бы смотрелся на воротах, чем Ремиро
Точно. Kloun какой то…☹️
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Ответ Назар Игорь
Когда Сосьедад выигрывает, пишут "Сосьедад Захаряна", когда проигрывает просто Реал Сосьедад". В чëм фишка?
Когда Захарян играет рукой пишут "игрок Реал Сосьедад сыграл рукой"
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такими щенками стали матрасоголовые
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мололцы Баски, добейте костоломов!
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Братья жгут однако!!!
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Вот это голешник
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- Пасуй, братишка!
- На!
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