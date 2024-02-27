Кубок Англии. 5-й раунд. «Ман Сити» играет с «Лутоном», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду

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В 5-м раунде Кубка Англии «Ковентри» разгромил «Мэйдстон Юнайтед» (5:0) из 6-й лиги.

Во вторник «Манчестер Сити» встречается с «Лутоном».

В среду «Челси» примет «Лидс», «Ливерпуль» – «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест».

Кубок Англии

5-й раунд

Борнмут – Лестер 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 февраля, 22.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БорнмутТрэверс, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кук, Биллинг, Скотт, Синистерра, Уаттара, Унал (Семеньо, 46).
ЛестерСтолярчик, Вестергор, Коуди, Дойл, Прат, Райхи (Рикарду Перейра, 46), Чоудури, Олбрайтон (Фатау, 64), Марсал, Акгюн, Кэннон (Ихеаначо, 64).
Предупреждения:
Унал (35), Райхи (37), Дойл (51), Сенеси (57).

 

Блэкберн – Ньюкасл 0:0 (перерыв)
Дата проведения
27 февраля, 22.45, «Ивуд Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БлэкбернПирс, Бриттан, Макфазин, Хайем, Уортон, Крайзин, Бакли, Моран, Долан, Смодич, Галлахер.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Мерфи, Гордон, Исак.
Предупреждение:
Моран (18).

 

Лутон – Манчестер Сити 1:3 (перерыв)
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Холанд, 0:2 – 18 Холанд, 0:3 – 40 Холанд, 1:3 – 45 Кларк.
ЛутонКрул, Белл (Джонсон, 39), Берк, Менджи, Даути, Баркли, Кларк, Чонг, Огбене, Вудроу, Моррис.
Манчестер СитиОртега, Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке, Ковачич, де Брюйне, Грилиш (Доку, 38), Бернарду Силва, Матеуш Нунеш, Холанд.

 

Челси – Лидс
Дата проведения
28 февраля, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Брайтон
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ковентри – Мэйдстон Юнайтед 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Рико Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Симмс, 2:0 – 14 Симмс, 3:0 – 35 Симмс, 4:0 – 88 Тавареш, 5:0 – 90 Тавареш.
КовентриУилсон, Латибодьер, Китчинг, Томас, Бидуэлл (Дасилва, 78), Келли, Палмер (ван Эвейк, 67), Торп (Экклз, 67), Райт (О`Хэр, 46), Тавареш, Симмс (Годден, 66).
Мэйдстон ЮнайтедКоволан, Brown (Хойт, 69), Гринидж, Фаулер, Боун, Киприану (Ezennolim, 69), Corne, Соул (Gurung, 69), Дуку (Court, 79), Berkeley-Agyepong (Iandolo, 87), Рейнолдс.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

59 комментариев
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А за Ливерпуль в среду выйдут 18-19 летние ветераны и победители матча Кубка Английской Лиги...YNWA
+25
-10
+15
странно что Ливерпуль играет не 26ого числа
+20
-6
+14
Ответ za_vsu_xypmy
странно что Ливерпуль играет не 26ого числа
Клоп это ты?
+11
-4
+7
Сегодня-завтра определится, кто будет играть в 29 туре АПЛ.
Пока что в 29 туре (16-17 марта), в любом случае, состоятся следующие матчи:
Вест Хэм - Астон Вилла
Фулхэм - Тоттенхэм
Бернли - Брентфорд

А вот следующие матчи могут не состояться при следующих условиях:
Брайтон - Ман Сити (если Брайтон проходит Вулвз в кубке ИЛИ МанСити проходит Лутон в кубке);
Эвертон - Ливерпуль (если Ливерпуль проходит Саутгемптон в кубке);
Вулверхэмптон - Борнмут (если Вулвз проходит Брайтон в кубке или если Борнмут проходит Лестер в кубке);
Арсенал - Челси (если Челси проходит Лидс в кубке);
Кристал Пэлас - Ньюкасл (если Ньюкасл проходит Блэкберн в кубке);
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (если МЮ проходит Ноттингэм Форест в кубке);
Лутон - Ноттингэм Форест (если Лутон проходит МанСити ИЛИ Ноттингэм проходит МЮ).
+9
-2
+7
Ответ za_vsu_xypmy
странно что Ливерпуль играет не 26ого числа
Хотели изначально, но Саутгемптон не смог 26, график плотный.
+5
0
+5
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Сегодня-завтра определится, кто будет играть в 29 туре АПЛ. Пока что в 29 туре (16-17 марта), в любом случае, состоятся следующие матчи: Вест Хэм - Астон Вилла Фулхэм - Тоттенхэм Бернли - Брентфорд А вот следующие матчи могут не состояться при следующих условиях: Брайтон - Ман Сити (если Брайтон проходит Вулвз в кубке ИЛИ МанСити проходит Лутон в кубке); Эвертон - Ливерпуль (если Ливерпуль проходит Саутгемптон в кубке); Вулверхэмптон - Борнмут (если Вулвз проходит Брайтон в кубке или если Борнмут проходит Лестер в кубке); Арсенал - Челси (если Челси проходит Лидс в кубке); Кристал Пэлас - Ньюкасл (если Ньюкасл проходит Блэкберн в кубке); Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (если МЮ проходит Ноттингэм Форест в кубке); Лутон - Ноттингэм Форест (если Лутон проходит МанСити ИЛИ Ноттингэм проходит МЮ).
Лутон-Нотингем под большим вопросом ))
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Ответ Андрей Кастуев
Вжух, и оказывается, что в финале Кубка Лиги состав Ливерпуля на поле был ВСЕГДА старше состава Челси: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3224801.html? Что не отменяет крутизны Клоппа и нескольких его малышей, но позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом.
Средний возраст был выше. А ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ.

Когда у тебя молодые игроки за сотни миллионов против возрастных + дети 18-19 лет, то по цифрам средний возраст +- но по факту Ливер обыграл даже не вторым составом...
+3
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+2
Какой прекрасный гол. Нуньеш отлично сыграл, очередная прекрасная голевая Кевина, ну и завершение Холанда
+3
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Дубль Холанда и вторая голевая КДБ. У Кевина уже 10 за сезон, если бы не травма, то уже голевых 25 было бы
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Ну вот)
Значит уже пулька, переигровок не будет.
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Так это и есть 5 раунд)
"Начиная с сезона 2018/19 переигровки также были отменены со стадии пятого раунда."
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Ответ za_vsu_xypmy
странно что Ливерпуль играет не 26ого числа
надо было сливать кубок сейчас бы чилили
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
С твоей ссылки же))
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Та ничего страшного, бывает;)
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Гостевая форма Манчестер сити красивая.
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Ошибка игроков Лутона, супер пас на Холанда, красиво забил!
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короче за Манчестер сити!!))
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Ответ #SharkTeam
Первый пошел
Кто забил?
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Ответ rude.
С твоей ссылки же))
Комментарий удален пользователем
Ответ #SharkTeam
Первый пошел
да пофиг)))))) 😁
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Ответ CHELSEA_2008
Имхо Холанду очень удобно играть в контратакующей манере, когда много пространства впереди. Было бы отлично если бы Пеп чаще использовал, и улучшил игру на контратаках, например при ведении в счёте когда соперник раскрывается, вместо того чтобы тянуть время перепасовками защитников или на угловом флажке. Имея Холанда и Де Брюйне против Сити с лучшей позиционкой в мире и убийственными контратаками просто невозможно будет играть.
Да, в Боруссии так в основном и играл. Проблема в том, что против Сити редко кто раскрывается
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Ответ #SharkTeam
Ну почему, есть интрига будет ли хет-трик
интрига будет ли покер) Хет трик уже есть
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Ответ rude.
Так это и есть 5 раунд) "Начиная с сезона 2018/19 переигровки также были отменены со стадии пятого раунда."
Комментарий удален пользователем
Болел за МЮ жаль что проиграли
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Ответ rude.
Ну вот) Значит уже пулька, переигровок не будет.
Комментарий удален пользователем
Ответ abrusevshii chechen
Игра Сити с Лутоном это тренировка перед сильными соперниками МЮ, Ливер
МЮ что тут забыл
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Ответ rude.
по-моему пару сезонов назад и с этого раунда убрали Ну, сегодня уже проверим)
Комментарий удален пользователем
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
по-моему пару сезонов назад и с этого раунда убрали
Ну, сегодня уже проверим)
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Ответ rude.
На этой стадии уже нет переигровок, или еще есть? Раньше точно были, но говорят что вроде отменили уже с этой стадии. Напомните плз, кто в теме.
Комментарий удален пользователем
На этой стадии уже нет переигровок, или еще есть?
Раньше точно были, но говорят что вроде отменили уже с этой стадии.
Напомните плз, кто в теме.
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