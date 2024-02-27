Кубок Англии. 5-й раунд. «Ман Сити» играет с «Лутоном», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду

В 5-м раунде Кубка Англии «Ковентри» разгромил «Мэйдстон Юнайтед» (5:0) из 6-й лиги.

Во вторник «Манчестер Сити» встречается с «Лутоном».

В среду «Челси» примет «Лидс», «Ливерпуль» – «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест».

5-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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