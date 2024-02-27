Кубок Англии. 5-й раунд. «Ман Сити» играет с «Лутоном», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
В 5-м раунде Кубка Англии «Ковентри» разгромил «Мэйдстон Юнайтед» (5:0) из 6-й лиги.
Во вторник «Манчестер Сити» встречается с «Лутоном».
В среду «Челси» примет «Лидс», «Ливерпуль» – «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест».
5-й раунд
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.30, «Дин Корт»
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Борнмут –
Трэверс, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кук, Биллинг, Скотт, Синистерра, Уаттара, Унал (Семеньо, 46).
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Лестер –
Столярчик, Вестергор, Коуди, Дойл, Прат, Райхи (Рикарду Перейра, 46), Чоудури, Олбрайтон (Фатау, 64), Марсал, Акгюн, Кэннон (Ихеаначо, 64).
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.45, «Ивуд Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Мерфи, Гордон, Исак.
- Предупреждение:
- Моран (18).
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.45, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.45, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Рико Арена»
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Ковентри –
Уилсон, Латибодьер, Китчинг, Томас, Бидуэлл (Дасилва, 78), Келли, Палмер (ван Эвейк, 67), Торп (Экклз, 67), Райт (О`Хэр, 46), Тавареш, Симмс (Годден, 66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пока что в 29 туре (16-17 марта), в любом случае, состоятся следующие матчи:
Вест Хэм - Астон Вилла
Фулхэм - Тоттенхэм
Бернли - Брентфорд
А вот следующие матчи могут не состояться при следующих условиях:
Брайтон - Ман Сити (если Брайтон проходит Вулвз в кубке ИЛИ МанСити проходит Лутон в кубке);
Эвертон - Ливерпуль (если Ливерпуль проходит Саутгемптон в кубке);
Вулверхэмптон - Борнмут (если Вулвз проходит Брайтон в кубке или если Борнмут проходит Лестер в кубке);
Арсенал - Челси (если Челси проходит Лидс в кубке);
Кристал Пэлас - Ньюкасл (если Ньюкасл проходит Блэкберн в кубке);
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (если МЮ проходит Ноттингэм Форест в кубке);
Лутон - Ноттингэм Форест (если Лутон проходит МанСити ИЛИ Ноттингэм проходит МЮ).
Когда у тебя молодые игроки за сотни миллионов против возрастных + дети 18-19 лет, то по цифрам средний возраст +- но по факту Ливер обыграл даже не вторым составом...
Значит уже пулька, переигровок не будет.
"Начиная с сезона 2018/19 переигровки также были отменены со стадии пятого раунда."
Ну, сегодня уже проверим)
Раньше точно были, но говорят что вроде отменили уже с этой стадии.
Напомните плз, кто в теме.