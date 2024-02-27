Холанд сделал хет-трик с пасов де Брюйне в матче с «Лутоном». У Кевина 9 голевых передач и 2 мяча за 10 игр в 2024-м

Кевин де Брюйне трижды ассистировал Эрлингу Холанду в матче с «Лутоном».

Норвежец забил после передач бельгийца на 3-й, 18-й и 40-й минутах игры Кубка Англии.

Теперь на счету полузащитника «Манчестер Сити» 9 результативных пасов за 10 игр в 2024 году. Также с начала года он забил два гола. Предыдущие 5 месяцев он пропустил из-за травмы.

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.