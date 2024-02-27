Холанд сделал хет-трик с пасов де Брюйне в матче с «Лутоном». У Кевина 9 голевых передач и 2 мяча за 10 игр в 2024-м
Кевин де Брюйне трижды ассистировал Эрлингу Холанду в матче с «Лутоном».
Норвежец забил после передач бельгийца на 3-й, 18-й и 40-й минутах игры Кубка Англии.
Теперь на счету полузащитника «Манчестер Сити» 9 результативных пасов за 10 игр в 2024 году. Также с начала года он забил два гола. Предыдущие 5 месяцев он пропустил из-за травмы.
Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
предголевой - похоронный
Кто-то хорошо играет и старается весь год, а кто-то просто "избранный" чтобы получать липовые награды
Вообще не помню, когда такой двойной хет-трик видел в последний раз.
когда Месси не играл из-за перерыва между сезонами - это был отстой и позор?)