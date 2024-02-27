Холанд сделал хет-трик с пасов де Брюйне в матче с «Лутоном». У Кевина 9 голевых передач и 2 мяча за 10 игр в 2024-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лутон Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне трижды ассистировал Эрлингу Холанду в матче с «Лутоном».

Норвежец забил после передач бельгийца на 3-й, 18-й и 40-й минутах игры Кубка Англии.

Теперь на счету полузащитника «Манчестер Сити» 9 результативных пасов за 10 игр в 2024 году. Также с начала года он забил два гола. Предыдущие 5 месяцев он пропустил из-за травмы.

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев
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Холанд и Де Брюйне лучшие игроки 2023 года,
+10
-2
+8
Ответ Alex Gelaev
Де брюйне чуть напоминает по уму,видение поля ,гения Иньесту.
И Алдонина
+6
0
+6
Пенок 0, а значит ЗМ не заслужил
+9
-4
+5
Де брюйне чуть напоминает по уму,видение поля ,гения Иньесту.
+6
-1
+5
3+3!=Шик, блеск, красота!
+6
-1
+5
Ответ Scopus
Заслужил номинацию на Laureus Awards больше, чем один "Предголевист" из Майами Кто-то хорошо играет и старается весь год, а кто-то просто "избранный" чтобы получать липовые награды
пеший ход - коронный
предголевой - похоронный
+10
-6
+4
Де Брюйне Иньеста Лэмпард Левандовски Хави Анри игроки которые заслужили золотой мяч за карьеру, было бы хорошо если бы у франсфутбол была премия “золотой мяч за карьеру” . Кевин в частности один из лучших полузащитников последних лет двадцати.
+5
-1
+4
Супер плеймейкер.
+2
0
+2
Заслужил номинацию на Laureus Awards больше, чем один "Предголевист" из Майами

Кто-то хорошо играет и старается весь год, а кто-то просто "избранный" чтобы получать липовые награды
+15
-13
+2
Третий ГП КДБ и третий гол Холланда, ехехе.
Вообще не помню, когда такой двойной хет-трик видел в последний раз.
+2
0
+2
Король вернулся. И это не Холанд:D
+3
-1
+2
Ответ Roman
А кто вообще хет-трик из ассистов делал последний раз в топ чемпах?
Кучеров на днях :)
+2
0
+2
Зря старается,ЗМ и The Best дают не за голы или передачи а просто за нахождение на поле
+4
-3
+1
Кевин просто гений 👍
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимирович
Де Брюйне Иньеста Лэмпард Левандовски Хави Анри игроки которые заслужили золотой мяч за карьеру, было бы хорошо если бы у франсфутбол была премия “золотой мяч за карьеру” . Кевин в частности один из лучших полузащитников последних лет двадцати.
Да, мысль хорошая. Единственное, лучше, пожалуй, отделить как-то золотой мяч от этой нужной награды. Например, сделать платиновый мяч ( или из какого-нибудь другого ценного материала), чтоб была разница
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Интересно таких случаев много в футболе, чтобы хет-трик был с ассистов одного и того же футболиста…
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Ответ JeanFranois Vaillant
И Алдонина
согласен +
0
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0
Ответ Roman
А кто вообще хет-трик из ассистов делал последний раз в топ чемпах?
это матч кубка
0
0
0
Ответ Владимир Владимирович
Интересно таких случаев много в футболе, чтобы хет-трик был с ассистов одного и того же футболиста…
https://vk.com/wall-101982925_14226996
0
0
0
Ответ Владимир Владимирович
Де Брюйне Иньеста Лэмпард Левандовски Хави Анри игроки которые заслужили золотой мяч за карьеру, было бы хорошо если бы у франсфутбол была премия “золотой мяч за карьеру” . Кевин в частности один из лучших полузащитников последних лет двадцати.
Почетный Золотой мяч? а нужен ли такой? Все таки когда лучший игрок года это престижно. А за заслуги, ну это ж не Оскар все таки.
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Ответ Scopus
Заслужил номинацию на Laureus Awards больше, чем один "Предголевист" из Майами Кто-то хорошо играет и старается весь год, а кто-то просто "избранный" чтобы получать липовые награды
когда Де Брейне не играл 4 месяцав разгар сезона - значит было ок
когда Месси не играл из-за перерыва между сезонами - это был отстой и позор?)
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два блондина взломали футбол.
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Где он был в матче с Челси? Обидеть Лутон легче
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Кевин похоже решил набрать свою норму ассистов за полгода👏
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Гений
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Наконец-то связка в старте.
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