НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Детройта», «Тампа» сыграет с «Филадельфией», «Миннесота» примет «Каролину», «Питтсбург» против «Ванкувера»

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«Вашингтон» встретится с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» в гостях сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Вегас», «Миннесота» встретится с «Каролиной», «Виннипег» против «Сент-Луиса», «Питтсбург» будет противостоять «Ванкуверу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Баффало
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Вашингтон
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Аризона
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Тампа-Бэй
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Вегас
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Оттава
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Каролина
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Сент-Луис
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Лос-Анджелес
Дата проведения
28 февраля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Даллас
Дата проведения
28 февраля, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Питтсбург
Дата проведения
28 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Нью-Джерси
Дата проведения
28 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал Sports.ru

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54 комментария
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В гостях "Детройту" Овечкин забросил 12 шайб, 5 раз по одной, 2 дубля и один трюк со шляпой, в 17 - ти матчах. В 10 - ти играх выиграл "Вашингтон", в 7-ми матчах победил "Детройт", 7 передач , + 7, "Вашингтон" сделал 520 бросков, из них 97 бросков Овечкин.
12 - ю (786-ю) 03.11.2022, открыл счёт в матче ( в 133 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
+16
-6
+10
Овечкину дубль, но можно и хет-трик
+14
-5
+9
После 3-х домашних поражений, надо забирать 3 гостевые победы. Не принципиально конечно, но для баланса так сказать. Кучерову очков побольше, Васе сухарь, молниям победы! За Тампу!
+8
-1
+7
Ну, сегодня Ови бахнет 1-2, вчера раскатывался
+6
0
+6
Россия! Россия! Россия!

Сегодня Российские звёзды в очередной раз будут ставить на колени канадских мастеров.

Главные действующие лица:
Никита Кучеров - лучший бомбардир НХЛ на текущую дату, в обоих победных ПО был лидером по набранным очкам - 34 и 32 очка соответственно (для сравнения Остон мекс Мэтьюс за 7 попыток набрал 72).

Андрей Василевский - лучший вратарь последних 5 лет, обладатель Конн Смайт Трофи

Сергей Бобровский - обладатель 2-х Везин

Молодые звёзды - Андрей Свечников и Кирилл Капризов

Евгений Малкин - обладатель Конн Сайта и рюкзака в котором уже 16 лет сидит некто Сидни Кросби

Ну и конечно: 3-х кратный обладатель Харт Трофи, 1 кратный обладатель Арт Росс Трофи, 9-ти кратный (РЕКОРДНЫЙ) обладатель Морис Ришар Трофи, обладатель легендарного Кубка Стэнли и Конн Смайт Трофи 2018, а также, по совместительству ТОП-2 по голам в 105-ти летней ИСТОРИИ Лиги с результатом (только вдумайтесь) 838 шайб (включая рекордные в 105-ти летней ИСТОРИИ лиги 271 шайба в большинстве) ВЕЛИЧАЙШИЙ снайпер в ИСТОРИИ игры:

Александр ВЕЛИКИЙ Овечкин!
+11
-6
+5
Хет-трик от Овечкина сегодня будет.
+8
-4
+4
Овечкин, пора забивать!
+6
-2
+4
Вчера написал Ови хет-трик и ничего не получилось, поэтому сегодня пожелаю просто удачи)
+5
-1
+4
Кучерову 3+3
+6
-2
+4
Ближайшие цели для Ови и Куча. ☝️
Овечкину осталось 4 очка до 15-го места (Пола Коффи) в списке лучших бомбардиров за всю историю NHL.
А Кучерову 43 очка до Лекавалье (874 очка) в списке лучших бомбардиров "Тампы".
+9
-6
+3
Что-то подсказывает, что Торонто сегодня именно с Райли сольет 3:0 Вегасу
+3
0
+3
Ответ Вадим Скорин
В гостях "Детройту" Овечкин забросил 12 шайб, 5 раз по одной, 2 дубля и один трюк со шляпой, в 17 - ти матчах. В 10 - ти играх выиграл "Вашингтон", в 7-ми матчах победил "Детройт", 7 передач , + 7, "Вашингтон" сделал 520 бросков, из них 97 бросков Овечкин. 12 - ю (786-ю) 03.11.2022, открыл счёт в матче ( в 133 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова. Овечкину забить, команде победить.
Емнип именно в матче с Детройтом Овечкин стал номер 1 all time по голам а большинстве! ;)
+4
-1
+3
Ответ hhlg
Россия! Россия! Россия! Сегодня Российские звёзды в очередной раз будут ставить на колени канадских мастеров. Главные действующие лица: Никита Кучеров - лучший бомбардир НХЛ на текущую дату, в обоих победных ПО был лидером по набранным очкам - 34 и 32 очка соответственно (для сравнения Остон мекс Мэтьюс за 7 попыток набрал 72). Андрей Василевский - лучший вратарь последних 5 лет, обладатель Конн Смайт Трофи Сергей Бобровский - обладатель 2-х Везин Молодые звёзды - Андрей Свечников и Кирилл Капризов Евгений Малкин - обладатель Конн Сайта и рюкзака в котором уже 16 лет сидит некто Сидни Кросби Ну и конечно: 3-х кратный обладатель Харт Трофи, 1 кратный обладатель Арт Росс Трофи, 9-ти кратный (РЕКОРДНЫЙ) обладатель Морис Ришар Трофи, обладатель легендарного Кубка Стэнли и Конн Смайт Трофи 2018, а также, по совместительству ТОП-2 по голам в 105-ти летней ИСТОРИИ Лиги с результатом (только вдумайтесь) 838 шайб (включая рекордные в 105-ти летней ИСТОРИИ лиги 271 шайба в большинстве) ВЕЛИЧАЙШИЙ снайпер в ИСТОРИИ игры: Александр ВЕЛИКИЙ Овечкин!
В честь наших Российских пацанов, играет гимн России:

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
+8
-6
+2
Сашка, ждем тройбан, дубль и в пустые
+3
-1
+2
Ответ Пинающий Достоинства
Овечкину дубль, но можно и хет-трик
Да хоть покер, мы все согласны в едином порыве!✌️
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Ты че, меня этот скетант Холанда забанил даже в группе, потому что я сказал что Кросби проваливает плей-офф в отличии от Малкина (Не помню даже когда это было)). Стараюсь держаться как можно дальше от подобных личностей иначе сам стану таким же душным и противным человеком вечно не довольным жизнью)
+1
0
+1
у Калгари почти матч сезона, можно приблизиться к восьмерке и затормозить Кингз.
но и королям после поражения безвольного от нефти нужно свои 2 очка набирать
+1
0
+1
Ответ Авл Агерий
Там они более уместны. Здесь мы болеем за американские и канадские команды.
А судьи кто?
+3
-2
+1
Ответ Lina Starkova
До какого места Овечкин доберётся по очкам за карьеру ? Есть ли реальные шансы обогнать Лемье ? Как думаете ?
Скорее более реальный ориентир Джо Сакик 1641 очко( 9 место). На сегодня - 114 очков у Овечкина.
+1
0
+1
Денек сегодня жирный.
6 огенных матчей + Фила, Нешвилл и Детройт постараются укрепить позиции в зоне ПО и Дикой Карты.
Овечкину только шайб т.к. победить Дейтройт будет сложно.
+1
0
+1
Удачи великому Сашику!
+5
-4
+1
Надо сегодня летчиков обыграть,и даже 0+0 от Куча-не страшно.
За Болтов.
+1
0
+1
Ответ Беня_Финитас
вчера абыдна . дождался начала матча и .. уснул . спасибо Медвепуту , который Солнце на час затормозил . Пришлось в хайлайтах смотреть как Протас красоту делал . сегодня мы в 6-30 играем , что делать - не знаю . уснуть и не проснуться или терпеть всю ночь ? хочется за Тампу поболеть против Филадельфии , авось еще пригодится . сломал совсем себе режим , сплю по ночам и ничего с этим поделать не могу . ((
Спокойной ночи, Беня, Вам уснуть и не проснуться, терпеть не надо.
0
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0
Последние гвозди осталось забить.
Сан-Хосе очень сильно может в этом помочь.
Но продолжаем верить в команду. Правда уже не во всю, а только в некоторых персоналий )
Let’s go Devils!
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Жаль не прихватил с собой сидящую под столом тмлку и кафель казанскую, только мыколу и камрана
Комментарий удален модератором
Ответ Direct free kick
Ирбис: Овечкин никогда не обгонит Хоу
Ирис с позором слился с ветки после гениальной серии Овечкина конечно
+3
-3
0
Ответ hhlg
Россия! Россия! Россия! Сегодня Российские звёзды в очередной раз будут ставить на колени канадских мастеров. Главные действующие лица: Никита Кучеров - лучший бомбардир НХЛ на текущую дату, в обоих победных ПО был лидером по набранным очкам - 34 и 32 очка соответственно (для сравнения Остон мекс Мэтьюс за 7 попыток набрал 72). Андрей Василевский - лучший вратарь последних 5 лет, обладатель Конн Смайт Трофи Сергей Бобровский - обладатель 2-х Везин Молодые звёзды - Андрей Свечников и Кирилл Капризов Евгений Малкин - обладатель Конн Сайта и рюкзака в котором уже 16 лет сидит некто Сидни Кросби Ну и конечно: 3-х кратный обладатель Харт Трофи, 1 кратный обладатель Арт Росс Трофи, 9-ти кратный (РЕКОРДНЫЙ) обладатель Морис Ришар Трофи, обладатель легендарного Кубка Стэнли и Конн Смайт Трофи 2018, а также, по совместительству ТОП-2 по голам в 105-ти летней ИСТОРИИ Лиги с результатом (только вдумайтесь) 838 шайб (включая рекордные в 105-ти летней ИСТОРИИ лиги 271 шайба в большинстве) ВЕЛИЧАЙШИЙ снайпер в ИСТОРИИ игры: Александр ВЕЛИКИЙ Овечкин!
Ирбис: Овечкин никогда не обгонит Хоу
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
До какого места Овечкин доберётся по очкам за карьеру ? Есть ли реальные шансы обогнать Лемье ? Как думаете ?
+1
-1
0
Ответ Пинающий Достоинства
Овечкину дубль, но можно и хет-трик
Вы с завидной регулярностью желаете Алексу это перед каждым матчем с его участием. И с такой же регулярностью у него происходит облом. Может быть один раз попробуете пропустить? Может быть именно в Вас причина его неудач? Ж-)
P.S Причем сейчас пошли дальше... Раньше все дублей желали. А сейчас на хет трик замхнулись!
+4
-4
0
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