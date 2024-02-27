НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Детройта», «Тампа» сыграет с «Филадельфией», «Миннесота» примет «Каролину», «Питтсбург» против «Ванкувера»

«Вашингтон» встретится с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

« » в гостях сыграет с «Филадельфией», « » примет « », « » встретится с «Каролиной», «Виннипег» против «Сент-Луиса», « » будет противостоять «Ванкуверу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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