НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Детройта», «Тампа» сыграет с «Филадельфией», «Миннесота» примет «Каролину», «Питтсбург» против «Ванкувера»
«Вашингтон» встретится с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» в гостях сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Вегас», «Миннесота» встретится с «Каролиной», «Виннипег» против «Сент-Луиса», «Питтсбург» будет противостоять «Ванкуверу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 28 февраля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 28 февраля, 05.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
12 - ю (786-ю) 03.11.2022, открыл счёт в матче ( в 133 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
Сегодня Российские звёзды в очередной раз будут ставить на колени канадских мастеров.
Главные действующие лица:
Никита Кучеров - лучший бомбардир НХЛ на текущую дату, в обоих победных ПО был лидером по набранным очкам - 34 и 32 очка соответственно (для сравнения Остон мекс Мэтьюс за 7 попыток набрал 72).
Андрей Василевский - лучший вратарь последних 5 лет, обладатель Конн Смайт Трофи
Сергей Бобровский - обладатель 2-х Везин
Молодые звёзды - Андрей Свечников и Кирилл Капризов
Евгений Малкин - обладатель Конн Сайта и рюкзака в котором уже 16 лет сидит некто Сидни Кросби
Ну и конечно: 3-х кратный обладатель Харт Трофи, 1 кратный обладатель Арт Росс Трофи, 9-ти кратный (РЕКОРДНЫЙ) обладатель Морис Ришар Трофи, обладатель легендарного Кубка Стэнли и Конн Смайт Трофи 2018, а также, по совместительству ТОП-2 по голам в 105-ти летней ИСТОРИИ Лиги с результатом (только вдумайтесь) 838 шайб (включая рекордные в 105-ти летней ИСТОРИИ лиги 271 шайба в большинстве) ВЕЛИЧАЙШИЙ снайпер в ИСТОРИИ игры:
Александр ВЕЛИКИЙ Овечкин!
Овечкину осталось 4 очка до 15-го места (Пола Коффи) в списке лучших бомбардиров за всю историю NHL.
А Кучерову 43 очка до Лекавалье (874 очка) в списке лучших бомбардиров "Тампы".
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
но и королям после поражения безвольного от нефти нужно свои 2 очка набирать
6 огенных матчей + Фила, Нешвилл и Детройт постараются укрепить позиции в зоне ПО и Дикой Карты.
Овечкину только шайб т.к. победить Дейтройт будет сложно.
За Болтов.
Сан-Хосе очень сильно может в этом помочь.
Но продолжаем верить в команду. Правда уже не во всю, а только в некоторых персоналий )
Let’s go Devils!
P.S Причем сейчас пошли дальше... Раньше все дублей желали. А сейчас на хет трик замхнулись!