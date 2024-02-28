Макс Струс в матче с «Далласом» исполнил победный бросок под сирену со своей половины
Макс Струс стал автором невероятного попадания.
Форвард «Кливленда» на исходе матча с «Далласом» (121:119) исполнил победный бросок под сирену со своей половины.
У «Кавальерс» не оставалось тайм-аутов после попадания соперника на последних секундах (118:119). Струс ввел мяч в игру из-за лицевой на Эвана Мобли, получил его обратно и почти сразу бросил.
На счету Струса 21 очко, 4 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота при 7 из 12 с игры, включая 7 из 10 из-за дуги.
Макс Стрюс, который забил 4 трёхи подряд за одну минуту в клатче , вернув Кливленд в игру, а потом баззер-виннинг со своей половины: « :)»
А если серьезно, историческое выступление в клатче. И ладно, когда такое делают звезды — это вау, а тут ролевик. И в те доли секунды когда он бросил со своей половины – была почему-то уверенность, что залетит.
Стрюс Супермэджик