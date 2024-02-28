Макс Струс в матче с «Далласом» исполнил победный бросок под сирену со своей половины

Макс Струс стал автором невероятного попадания.

Форвард « » на исходе матча с « » (121:119) исполнил победный бросок под сирену со своей половины.

У «Кавальерс» не оставалось тайм-аутов после попадания соперника на последних секундах (118:119). Струс ввел мяч в игру из-за лицевой на Эвана Мобли, получил его обратно и почти сразу бросил.

На счету 21 очко, 4 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота при 7 из 12 с игры, включая 7 из 10 из-за дуги.