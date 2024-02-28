Макс Струс в матче с «Далласом» исполнил победный бросок под сирену со своей половины

Теги Кливленд Даллас НБА Баскетбол - видео Макс Струс Баскетбол

Макс Струс стал автором невероятного попадания.

Форвард «Кливленда» на исходе матча с «Далласом» (121:119) исполнил победный бросок под сирену со своей половины.

У «Кавальерс» не оставалось тайм-аутов после попадания соперника на последних секундах (118:119). Струс ввел мяч в игру из-за лицевой на Эвана Мобли, получил его обратно и почти сразу бросил.

На счету Струса 21 очко, 4 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота при 7 из 12 с игры, включая 7 из 10 из-за дуги.

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12 комментариев
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Там ваще вся концовка сумасшедшая, Кливленд догоняет Даллас, качели потом, повели, кливленд теряет мяч, Даллас забивает, Штрус пуляет) крутая игра)
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Чет Холмгрен: «Я не верю в «горячую руку».

Макс Стрюс, который забил 4 трёхи подряд за одну минуту в клатче , вернув Кливленд в игру, а потом баззер-виннинг со своей половины: « :)»

А если серьезно, историческое выступление в клатче. И ладно, когда такое делают звезды — это вау, а тут ролевик. И в те доли секунды когда он бросил со своей половины – была почему-то уверенность, что залетит.
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Лука Мэджик
Стрюс Супермэджик
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Макс ТиМак Струс
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Ну крутяк!!!
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Чистоганом вошёл.
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Вспомнился баззер Лэмба, но тут такого ощущения откровенной шары нет
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Баззер шикарный, но стоит признать, что Даллас дали легко бросить. Если Карри в таких ситуациях берёт матч, его бы уже на приёме двое встречали. А тут просто открытый бросок и лишь видимость защиты от Луки.
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