Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и делит с Гашеком 2-е место среди вратарей из Европы. Рекорд у Лундквиста (459)

Сергей Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и догнал Доминика Гашека.

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (3:2) и был признан третьей звездой.

В 43 матчах в текущем сезоне у 35-летнего россиянина стало 29 побед (3-й показатель в лиге) при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,35.

За карьеру в рамках регулярок – 389 побед в 685 матчах. Бобровский догнал (389 в 735) и делит с ним 15-е место в истории НХЛ и 2-е – среди вратарей из Европы.

На 14-м месте в общем зачете идет (391 победа в 796 играх), на 13-м – (401 в 744).

Рекорд среди европейцев принадлежит (459 в 887). Рекорд лиги – Мартину Бродеру (691 в 1266).