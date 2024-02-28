Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и делит с Гашеком 2-е место среди вратарей из Европы. Рекорд у Лундквиста (459)

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Райан Миллер Крис Осгуд Доминик Гашек НХЛ Хенрик Лундквист Хоккей

Сергей Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и догнал Доминика Гашека.

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2) и был признан третьей звездой. 

В 43 матчах в текущем сезоне у 35-летнего россиянина стало 29 побед (3-й показатель в лиге) при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,35. 

За карьеру в рамках регулярок – 389 побед в 685 матчах. Бобровский догнал Доминика Гашека (389 в 735) и делит с ним 15-е место в истории НХЛ и 2-е – среди вратарей из Европы.

На 14-м месте в общем зачете идет Райан Миллер (391 победа в 796 играх), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744). 

Рекорд среди европейцев принадлежит Хенрику Лундквисту (459 в 887). Рекорд лиги – Мартину Бродеру (691 в 1266). 

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lus
Судя по тому какой темп набрала "Флорида", Гашека легко обойдет уже в этом сезоне.
Типа сарказм, да? Типа нам это и без этого ясно, да? Типа за оставшихся матчи есть сомнения по поводу этого, да?)
+15
-4
+11
Ответ Илья Савчук
Так в этом сезоне еще игр 20 регулярки + плей офф, 59 не слишком большое число для нынешней Флориды.
Плей-офф то здесь при чем?
+9
-1
+8
Ответ lus
Судя по тому какой темп набрала "Флорида", Гашека легко обойдет уже в этом сезоне.
Ну да, одну игру весь оставшийся сезон будет догонять.
+5
-1
+4
Ответ Илья Савчук
Ну такими темпами он Лундквиста в следующем сезоне обойдет.
Думаешь 59 побед оформит в следующем сезоне?
+6
-2
+4
Ответ Dimash Balatayev
Типа сарказм, да? Типа нам это и без этого ясно, да? Типа за оставшихся матчи есть сомнения по поводу этого, да?)
Здесь нет никакого сарказма, более того - я рад за Сергея и желаю ему дальнейших побед.
+4
-1
+3
Ну такими темпами он Лундквиста в следующем сезоне обойдет.
+3
-1
+2
Ответ СержМиранэн
ты , типа, спутал сарказм и глупость. Да !
Господи, какая чушь.
+3
-1
+2
Так держать 💪💪💪💪
+1
0
+1
Ответ lus
Здесь нет никакого сарказма, более того - я рад за Сергея и желаю ему дальнейших побед.
Ну это же понятно, что обойдёт в этом сезоне. Очевидные вещи пишете.) Ну, конечно,без травм
+2
-1
+1
Ответ lus
Судя по тому какой темп набрала "Флорида", Гашека легко обойдет уже в этом сезоне.
я думаю он Гашека догонит уже в этом сезоне
+2
-1
+1
Ответ Илья Савчук
Ну такими темпами он Лундквиста в следующем сезоне обойдет.
Даже через два года нереально.
Вратарь обычно проводит за сезон 40-50 игр, из них победных в лучшем случае 65-70%.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Это достижение не сколько вратаря, сколько команды в целом. Если играешь в аутсайдере, то даже у великого вратаря будет немного побед, а средний вратарь в контендере будет регулярно выигрывать. Но всё это нисколько не умаляет достижений Бобровского. Он по праву в когорте великих.
Это понятно, что один вратарь не может обыгать команду соперника, но ты думаешь заслуги в этих победах у Бобровского нет? Матч на матч ,конечно не приходится, но бывает вратарь пропустив даже 4 или 5 шайб (из 45-47 бросков), помогает команде выиграть, это как по твоему? А бывет вратарь пропустит всего 1 или 2 шайбы, а партнёры по команде не забьют ни одной, это что вина вратаря, что его партнеры не смогли забить? А в целом конечно нужно смотреть все показатели вратаря(число сухарей, побед, процент отражённых бросков, коэффициент непробиваемости). Но тут следует понимать одно, бросок броску рознь....Можно отразить 5 бросков в упор и пропустить бросок от синей линии, потому что вратарь будет закрыт игроками на пятачке и может не увидеть момента броска( а так же всякие подправления и рикошеты).
+1
0
+1
Ответ lus
Судя по тому какой темп набрала "Флорида", Гашека легко обойдет уже в этом сезоне.
Ты гений!
0
0
0
Ответ yaki2104
Плей-офф то здесь при чем?
пардон, не обратил внимание, что это чисто регулярка учитывается. Ну тогда конечно будет сложнее.
0
0
0
Ответ ogent
Это понятно, что один вратарь не может обыгать команду соперника, но ты думаешь заслуги в этих победах у Бобровского нет? Матч на матч ,конечно не приходится, но бывает вратарь пропустив даже 4 или 5 шайб (из 45-47 бросков), помогает команде выиграть, это как по твоему? А бывет вратарь пропустит всего 1 или 2 шайбы, а партнёры по команде не забьют ни одной, это что вина вратаря, что его партнеры не смогли забить? А в целом конечно нужно смотреть все показатели вратаря(число сухарей, побед, процент отражённых бросков, коэффициент непробиваемости). Но тут следует понимать одно, бросок броску рознь....Можно отразить 5 бросков в упор и пропустить бросок от синей линии, потому что вратарь будет закрыт игроками на пятачке и может не увидеть момента броска( а так же всякие подправления и рикошеты).
Я честно тоже не очень понимаю, почему у вратарей главный показатель - победы. Оооочень много зависит от остальной команды. Откуда, как и сколько дают бить. Вратарь важен, очень, но он один победы не делает, не забивает. Ну и без защиты тоже не победит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий