Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и делит с Гашеком 2-е место среди вратарей из Европы. Рекорд у Лундквиста (459)
Сергей Бобровский одержал 389-ю победу в НХЛ и догнал Доминика Гашека.
Вратарь «Флориды» отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2) и был признан третьей звездой.
В 43 матчах в текущем сезоне у 35-летнего россиянина стало 29 побед (3-й показатель в лиге) при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,35.
За карьеру в рамках регулярок – 389 побед в 685 матчах. Бобровский догнал Доминика Гашека (389 в 735) и делит с ним 15-е место в истории НХЛ и 2-е – среди вратарей из Европы.
На 14-м месте в общем зачете идет Райан Миллер (391 победа в 796 играх), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744).
Рекорд среди европейцев принадлежит Хенрику Лундквисту (459 в 887). Рекорд лиги – Мартину Бродеру (691 в 1266).
Вратарь обычно проводит за сезон 40-50 игр, из них победных в лучшем случае 65-70%.