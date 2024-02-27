Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званом ужине в Елисейском дворце. Килиан был единственным действующим спортсменом
Килиан Мбаппе прибыл в Елисейский дворец по приглашению президента Франции.
Нападающий «ПСЖ» посетил званый ужин по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. За десять минут до него приехал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.
RMC Sport отмечает, что 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. Другими представителями мира спорта стали президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и руководитель Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лабрюн.
Мбаппе встретился и с Макроном, и с Аль Тани.
Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus; East News/Yoan Valat, Pool via AP