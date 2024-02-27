Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званом ужине в Елисейском дворце. Килиан был единственным действующим спортсменом

Килиан Мбаппе прибыл в Елисейский дворец по приглашению президента Франции.

Нападающий « » посетил званый ужин по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. За десять минут до него приехал президент парижского клуба .

RMC Sport отмечает, что 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. Другими представителями мира спорта стали президент футбола Франции Филипп Диалло, глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и руководитель Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лабрюн.

Мбаппе встретился и с Макроном, и с Аль Тани.

Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus; East News/Yoan Valat, Pool via AP