Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званом ужине в Елисейском дворце. Килиан был единственным действующим спортсменом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Федерация футбола Франции Париж-2024 Нассер Аль-Хелайфи Тони Эстанге Венсан Лабрюн Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Филипп Диалло Футбол

Килиан Мбаппе прибыл в Елисейский дворец по приглашению президента Франции.

Нападающий «ПСЖ» посетил званый ужин по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. За десять минут до него приехал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.

RMC Sport отмечает, что 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. Другими представителями мира спорта стали президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и руководитель Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лабрюн.

Мбаппе встретился и с Макроном, и с Аль Тани.

Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus; East News/Yoan Valat, Pool via AP

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37 комментариев
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Завтра-Мбаппе продлил контракт ПСЖ по совету президента,в Реал отправляется брат Киллиана
+54
-7
+47
Сейчас пост президента страны предложат по окончанию карьеры и Мбаппе снова продлевает контракт)
+33
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+30
Ответ Topar Topovic
Завтра-Мбаппе продлил контракт ПСЖ по совету президента,в Реал отправляется брат Киллиана
В Реал переходит Мбаппе, но есть нюанс
+31
-5
+26
Представляете как не быть чсв-шным после такого?Даже Газманов с Певцовым позавидуют
+17
-2
+15
Ответ Topar Topovic
Завтра-Мбаппе продлил контракт ПСЖ по совету президента,в Реал отправляется брат Киллиана
И заиграет там. Получит ЗМ раньше Килиана.
+18
-3
+15
Басня о том, как черепашка, обезьянка, павлин и верблюд трапезничали
+9
-1
+8
Ответ f0rmoceft
Сейчас пост президента страны предложат по окончанию карьеры и Мбаппе снова продлевает контракт)
Или в новые войска Макрона которые он сегодня собирался отправлять в Украину.
+16
-9
+7
Мама мбаппе обещала родить еще одного мбаппе для ПСЖ, другого отправила в реал, а третий стал 2ым президентом франции теперь они вместе с макроном будут править Францией и футболом франции
+7
-1
+6
Ответ Владимир Владимирович
Во даёт да Мбаппе, на своём таланте поднялся на такой уровень, что его зовут на ужин президенты двух государств
Ну это как бы их общая игрушка.
+3
0
+3
Что там делает мама-оьезьяна из советского мультфильма?
+4
-1
+3
Ответ Jese Rodrigues
Или в новые войска Макрона которые он сегодня собирался отправлять в Украину.
А что, как раз маскировка под чернозём и распутицу уже имеется. В разведку пойдёт🤓
+5
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+2
Ответ Н.Ф.
Брижит в сторонке стоит, такая вся потерянная и никому не нужная, пока мужчины о рыбалке разговаривают.
Она тоже мужик, просто ей рыбалка не нравится
+1
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Макроняку на гиляку !
+6
-5
+1
Ответ Сергей Пацаваца
Представляете как не быть чсв-шным после такого?Даже Газманов с Певцовым позавидуют
Да, затруднительно. И показательно, что мы живем в мире, где на ужин к президенту и другим важным шишкам вместо выдающегося врача, преподавателя, ученого, может быть, спасателя, приглашают типа, пиняющего мячик по зеленой лужайке, пусть даже и лучше всех в мире. Конечно, банальная мысль, и нетипична, наверное, для любителя этого же вида спорта, но, все ж, печальная тенденция
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Панин скромно в уголке стоит, не отсвечивает. Сразу видно, опытный разведчик😎
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Мбаппе опять издевается!)
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В конце ужина Мбаппе попросит Макрона сделать французкую ФИФА.
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Брижит в сторонке стоит, такая вся потерянная и никому не нужная, пока мужчины о рыбалке разговаривают.
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Во даёт да Мбаппе, на своём таланте поднялся на такой уровень, что его зовут на ужин президенты двух государств
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А что, как раз маскировка под чернозём и распутицу уже имеется. В разведку пойдёт🤓
Отвратительный комментарий.
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Ответ Philipp Panov
Отвратительный комментарий.
Жизнь в целом отвратительная вещь. Люди гибнут тысячами, но псевдоморалиста дёрнуло от обычной шутки - вот что более отвратительно, не находишь?🤓
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Был действующим спортсменом. После ужина надо отдать долг родине, за ЕС и НАТО. Пора на восток, Килиан 🇺🇦
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Ответ Topar Topovic
Завтра-Мбаппе продлил контракт ПСЖ по совету президента,в Реал отправляется брат Киллиана
На оговоренную ранее з/п и бонусы, включая подписной
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Ответ Topar Topovic
Завтра-Мбаппе продлил контракт ПСЖ по совету президента,в Реал отправляется брат Киллиана
Было бы неплохо
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Ответ Богдан
Да, затруднительно. И показательно, что мы живем в мире, где на ужин к президенту и другим важным шишкам вместо выдающегося врача, преподавателя, ученого, может быть, спасателя, приглашают типа, пиняющего мячик по зеленой лужайке, пусть даже и лучше всех в мире. Конечно, банальная мысль, и нетипична, наверное, для любителя этого же вида спорта, но, все ж, печальная тенденция
Черепашка для Франции сделал намного больше, чем какой-нибудь врач
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Ответ Птюч, Ёж.
Утром Макрон выступает с призывом устроить третью мировую, а вечером ужинает с футболистом. Это как то странно.
да он урод какой-то
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Мбаппе уже на ином уровне, не нужны ему никакие ЗМ.Он с Макроном решает проблему арабо-израильского конфликта.
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Ответ Dizzod
Ну это как бы их общая игрушка.
петрушка. а вообще забавно, вроде как и отказать нельзя на таком уровне.
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Это уже коронация Мбаппе или ещё нет?
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