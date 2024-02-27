Мэр Манчестера: «Гвардиола – лучший испанский экспортный продукт всех времен»

Мэр Манчестера назвал Пепа Гвардиолу лучшим испанским экспортным продуктом.

Политик упомянул об успехах « » под руководством тренера во время мероприятия в Лондоне, организованного Испанской торговой палатой в Великобритании.

«Лучший испанский экспортный продукт всех времен – это », – сказал Энди Бернем, занимающий пост мэра Большого Манчестера с 2017 года.

53-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов (в прошлом сезоне – впервые в истории), 5 чемпионских титулов в , Кубок Англии (дважды), Кубок английской лиги (четырежды), Суперкубок Англии (дважды), Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Бернем также отметил, что Манчестер, по его мнению, является «главным футбольным городом Европы», так как сразу два клуба выигрывали (ранее трижды побеждал « »). Такое достижение есть в активе еще только у Милана (побеждали «Милан» и «Интер»).