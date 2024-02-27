Мэр Манчестера: «Гвардиола – лучший испанский экспортный продукт всех времен»
Мэр Манчестера назвал Пепа Гвардиолу лучшим испанским экспортным продуктом.
Политик упомянул об успехах «Манчестер Сити» под руководством тренера во время мероприятия в Лондоне, организованного Испанской торговой палатой в Великобритании.
«Лучший испанский экспортный продукт всех времен – это Пеп Гвардиола», – сказал Энди Бернем, занимающий пост мэра Большого Манчестера с 2017 года.
53-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов (в прошлом сезоне – впервые в истории), 5 чемпионских титулов в АПЛ, Кубок Англии (дважды), Кубок английской лиги (четырежды), Суперкубок Англии (дважды), Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Бернем также отметил, что Манчестер, по его мнению, является «главным футбольным городом Европы», так как сразу два клуба выигрывали Лигу чемпионов (ранее трижды побеждал «Манчестер Юнайтед»). Такое достижение есть в активе еще только у Милана (побеждали «Милан» и «Интер»).