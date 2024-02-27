Мэр Манчестера: «Гвардиола – лучший испанский экспортный продукт всех времен»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес Пеп Гвардиола Политика Футбол

Мэр Манчестера назвал Пепа Гвардиолу лучшим испанским экспортным продуктом.

Политик упомянул об успехах «Манчестер Сити» под руководством тренера во время мероприятия в Лондоне, организованного Испанской торговой палатой в Великобритании.

«Лучший испанский экспортный продукт всех времен – это Пеп Гвардиола», – сказал Энди Бернем, занимающий пост мэра Большого Манчестера с 2017 года. 

53-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов (в прошлом сезоне – впервые в истории), 5 чемпионских титулов в АПЛ, Кубок Англии (дважды), Кубок английской лиги (четырежды), Суперкубок Англии (дважды), Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. 

Бернем также отметил, что Манчестер, по его мнению, является «главным футбольным городом Европы», так как сразу два клуба выигрывали Лигу чемпионов (ранее трижды побеждал «Манчестер Юнайтед»). Такое достижение есть в активе еще только у Милана (побеждали «Милан» и «Интер»). 

65 комментариев
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При всём уважении к Пепу, хамон вкуснее.
+80
-2
+78
Ответ kaimussen
При всём уважении к Пепу, хамон вкуснее.
А ты Пепа пробовал? С майонезом кайф
+51
-4
+47
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
+26
-2
+24
Ответ Pixel 8
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
Лондон, Ливерпуль, Леверкузен, Лас-Палмас, Лудогорец
+28
-5
+23
Ответ Мартинелли
Лондон, Ливерпуль, Леверкузен, Лас-Палмас, Лудогорец
Лудогорец это не город. Город, откуда команда, называется «Разград»
+13
-1
+12
Ответ Мурад Гамидов
Лестер, Лиссабон
Липецк
+10
0
+10
Ахахаха. Я прочитал - ЭСКОРТНЫЙ. 😂😭
+11
-4
+7
Ответ Pixel 8
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
Марсель до кучи добавлю, как никак ЛЧ есть
+7
0
+7
Ответ Мартинелли
Лондон, Ливерпуль, Леверкузен, Лас-Палмас, Лудогорец
У "эмок" ЛЧ в разы больше)
+6
-1
+5
Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Задумки, это начало века? Или недавний трофей Реала? Если недавний, то там Реал всаживал по 45 за вини, по 35 за родриго, 100+ за азара, 35 куртуа и тд. Там , поверь, тоже бешенные траты как и у Сити, Челси, Барсы и тд
+7
-2
+5
Ответ Бегис
ну да, одного Мадрида достаточно)
35 ЛЧ насчитал. 14 (Мадрид) + 10 (Милан) + 6 (Мюнхен)+4(Манчестер)+1(Марсель).
+4
0
+4
Милан - 10 ЛЧ, Манчестер - 4 ЛЧ, а если матрасы когда-нибудь сподобятся на победу в ЛЧ, то добавится еще и Мадрид.
+5
-1
+4
Ответ Pixel 8
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
А как же Москва, Махачкала и "Мёнгладбах,..., вторая мюнхенсаая команда"?
+3
0
+3
Ответ Pixel 8
У "эмок" ЛЧ в разы больше)
ну да, одного Мадрида достаточно)
+3
0
+3
Ответ Любезный Коссутий
Милан - 10 ЛЧ, Манчестер - 4 ЛЧ, а если матрасы когда-нибудь сподобятся на победу в ЛЧ, то добавится еще и Мадрид.
И "Мюнхен 1860")
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
А ты Пепа пробовал? С майонезом кайф
В юности с майонезом что угодно в кайф было, даже хлеб. Сейчас уже не тянет на него, даже оливье не лезет. Но с Пепом попробовал бы)
+2
0
+2
Ответ kaimussen
При всём уважении к Пепу, хамон вкуснее.
А если к хамону добавить бокал риохи, про Пепа даже не вспомнят)
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Я студентом, мог батон свежий с майонезом уничтожить
черный бородинский, толстый слой майонеза и сверху обильно посыпать порезанным зеленым чесноком или луком - кайф!
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Липецк
Лабытнанги
+1
0
+1
Ответ Pixel 8
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
Причем в двух из них два клуба с ЛЧ: Милан и Манчестер, а Мадрид был близок к этому
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Липецк
Люберцы
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
А ты Пепа пробовал? С майонезом кайф
С майонезом Кройф...
+1
0
+1
Ответ Вова Пупкин
Моур на тренерских задумках?! Очень даже смешно было прочитать такой пост про переводчика, который далёк от понимания футбола, что тогда, что сейчас особенно. Да уж, очень серьёзные задумки у человека, не понимающего ни черта в футболе, заставить свои команды играть только от обороны и показывать реальный антифутбол! Этого "особенного" балбеса искусственно сделали топовым, чтобы влить в футбол в то время свежую кровь, типа даже обычный переводчик может стать великим тренером. Так говорил Ленин, что кухарка может управлять государством. А какой переводчик реально тренер (даже язык его не поворачивается назвать этого человека футбольным тренером), мы уже давно наблюдаем, когда нет "крыши" над его головой и никому он больше не интересен. Походу переводить у него лучше получается, чем тренировать...
Ты, видимо, не застал в реальном времени его Челси 2005-2006, или Интер-2010, или хотя бы Реал.
+1
0
+1
Ответ kaimussen
При всём уважении к Пепу, хамон вкуснее.
Сыр, думаю, тоже))
+1
0
+1
Продукт)))
+1
0
+1
Ответ MS89
После сангрии
после ЭСТРЕЛЛЫ
+1
0
+1
Ответ abrusevshii chechen
Король СА: « Роналду лучший Португальский экспортный фрукт всех времен»
Против портвейна Криш не тянет
0
0
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Дорого да, но он в Англии стал гегемоном и за чемпионство заработал тоже не мало
+1
-1
0
Понятно, что не фрукт
0
0
0
Ответ Pixel 8
Много футбольных городов на "М", однако. Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен.
Мытищи
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