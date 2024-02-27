«Приходится выживать на овощах». Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе.

«Так как на базе в последние дни вообще есть нечего – у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, – мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты.

Как же грустно, печально, верните былое.

И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть», – написала олимпийская чемпионка в соцсети. 

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30 комментариев
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Ролик с извинениями уже приготовила?
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Геля с характером. Она и на карантин перед посещением бyнкера жаловалась, и уровень гимнастики в стране адекватно оценивала)
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Здесь простому человеку есть толком нечего, что уж про спортсмена говорить. Гимнасты по 5-6 часов в день тренируются, расход энергии в тысячах ккал исчисляется. А на фото обед где и 500 ккал не наберётся, суп, кусочек хлеба и овощи. Понятно почему Ангелина возмущается.
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Ответ Vvild
Комментарий скрыт
В какой вселенной это нормальный обед? Даже человеку с обычным ритмом жизни нужен белок, а тут спортсмены.
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страна занята строительством хоккейных катков, куда она со своим экстремизмом?!?...
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Уже субтильных гимнасток накормить не могут)
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Это лодка качается или кажется?
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Верните былое!
Голосуй за Харитонова или за дело жириновского🤣
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Ответ Savardus
Комментарий написан в 1994-м году по ходу, с ностальгией по совку и всему вот этому
При чем тут с о в о к-то? По фактам, никто так много и часто не ноет, как илитные спортсмены - одна из самых бесполезных прослоек общества, сидящая на шее у государства.
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Иноагентка.
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Вот это хрючево 😁
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Ну хотя бы чечевицы сварили - недорого и белка много
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Мне бы, выжить на овощах не позволила з/п.
А так то, да. Тяжело девочкам.
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Ответ Shatkiy KokoZhir
Какие же эти спортсмены нытики. И них зп, как у заводчанина за год, толку при этом от них нет почти никакого, а они все ноют и ноют
Комментарий написан в 1994-м году по ходу, с ностальгией по совку и всему вот этому
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Выжить после.
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Как я понял, без соли хрен не заходит.
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Суп это вообще не еда на самом деле (в части набора калорий), а уж давать суп спортсмену, это вообще смешно.
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Я лично был на базе «Озеро круглое» не один раз. Всегда кормят там отлично! У любого спортсмена там шведский стол! Супы на выбор, гарниры на выбор, мясо и рыба каждый день, тоже на твой выбор! Плюс ты всегда можешь подойти на за добавкой! Поэтому нечего гнать на эту базу, всегда там было отличное питание!
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Ответ Booligan
Где? В номерах вечно розетки с проводами на 1 кВт "по требованию безопасности", даже маленькая электрическая плитка не запустится, а чайник на ресепшене или в столовой, где никого нет вечно. Со своей чечевицей ходить ныть туда?
Чечевицу достаточно залить горячей водой из кулера
Через полчаса она готова, это как гречка неприхотливая крупа
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Ответ Melnikov1968
Здесь простому человеку есть толком нечего, что уж про спортсмена говорить. Гимнасты по 5-6 часов в день тренируются, расход энергии в тысячах ккал исчисляется. А на фото обед где и 500 ккал не наберётся, суп, кусочек хлеба и овощи. Понятно почему Ангелина возмущается.
Чел на этой базе завтрак обед и ужин шведский стол! Всегда 2-3,4 супа на выбор. Мясо и рыба тоже на выбор, и она всегда есть! В общем питание там отличное!
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Ответ wlad wasew
Мне бы, выжить на овощах не позволила з/п. А так то, да. Тяжело девочкам.
Ага кура дешевле томатов
Но регион на регион не приходится
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