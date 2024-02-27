«Приходится выживать на овощах». Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе
Гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе.
«Так как на базе в последние дни вообще есть нечего – у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, – мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты.
Как же грустно, печально, верните былое.
И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть», – написала олимпийская чемпионка в соцсети.
Голосуй за Харитонова или за дело жириновского🤣
А так то, да. Тяжело девочкам.
Через полчаса она готова, это как гречка неприхотливая крупа
Но регион на регион не приходится