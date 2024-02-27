Гашек рад, что Чехию не позвали на Турнир четырех наций: «Даже если россиян не будет, это реклама НХЛ. А НХЛ – реклама конфликта»

Теги Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Хоккей

Доминик Гашек доволен тем, что Чехию не пригласили на Турнир четырех наций.

Турнир пройдет в феврале 2025 года в Канаде и США. В нем поучаствуют игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

«Это турнир НХЛ. И даже если на нем не выступят российские игроки, нужно помнить, что это реклама Национальной хоккейной лиги. А российские игроки могут играть в НХЛ.

Национальная хоккейная лига является рекламой конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) и несет ответственность. Поэтому я рад, что в этом турнире не примут участие чешские игроки», – сказал обладатель Кубка Стэнли.

77 комментариев
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Логика больного человека
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+125
Ответ Vsemtruba
Логика больного человека
«Российские игроки дышат воздухом Земли. Тем же, что и я! Поэтому, я отказываюсь дышать… Хотя, стоп 🤔»
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+79
На самом деле пропаганда в Европе идет просто адовая. Понятно, что большинству всё равно, но наши соловьевы - детский сад
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Это прежде всего реклама того, что Чехия превращается в державу второго сорта в плане хоккея )
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0
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Ответ Vsemtruba
Логика больного человека
Гашек-давно в деменции, нужно звать санитаров, а спортс его на главную постит.
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Таблетки этому немолодому человеку "В Студиююю"
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Составьте из букв К, О, З, Ё, Л слово Гашек.
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Гашек это реклама конфликта, наверное ему одному в Чехии больше нечем заняться как постоянно обсуждать конфликт))
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🚑🚑🚑
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Ответ Эд..19
Это прежде всего реклама того, что Чехия превращается в державу второго сорта в плане хоккея )
Действительно так.
Раньше Чехия (точнее Чехословакия) была лучшей из остальных, третьей силой. Сейчас 6-7 сила в лучшем случае
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+9
Ответ gandhi_jr
Да столько же, сколько и в России, в общем-то. Почти нисколько. Немцы вообще не интересуются тем, что в России происходит, поэтому и СМИ особо внимание не заостряют.
Ну это чушь. В каком городе живешь? Во Франкфурте сплошь и рядом укросимволы , флаги и тд
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+7
Ответ Mbest77
Действительно так. Раньше Чехия (точнее Чехословакия) была лучшей из остальных, третьей силой. Сейчас 6-7 сила в лучшем случае
Да уж, против немцев или швейцарцев я лично задумаюсь на кого поставить, даже в топовых составах.
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Не глубоко копает. Надо ему разобраться с ООН, другими организациями, в которых русские работают. Гашеку закон не писан.
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Деда все таки в стационаре бы полечить, болезнь явно прогрессирует
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Ответ gandhi_jr
Комментарий удален модератором
молдавия не еврора
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Отбитая голова, походу много шайб отбивал
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А еще родителей и дедов этих Гашеков освобождали в 1945
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Гашек, русские живут на земле? Остановите планету, я выйду.
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Гашек точно сумашедший походу! Пристал к нам к Россиянам и не отлипается.
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Вот шоу устроить ударенных в голову пропагандой Назарова и Гашека.
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Зря он в шлеме полевого игрока всю карьеру играл. Он очень плохо защищает от попадания шайбы. Мне несколько раз в шлем шайба прилетала, голова гудит после этого сильно.
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Хороший вариант для написания научных работ в области аномалий психиатрии...
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Все таки голову ему конкретно отбили во время карьеры .

Надо же так не любить своих соотечественников-хоккеистов.
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Слишком много шайб прилетало в голову
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Ответ gandhi_jr
Комментарий удален модератором
Высуньте голову из песка.
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Хоть бы раз за наши гроши заикнулся 🤣
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Ответ gandhi_jr
Комментарий удален модератором
Пару лет? Ну понятно...
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Ответ Aleksandr Struzhkov
Таблетки этому немолодому человеку "В Студиююю"
а смысл? это уже не поможет🤣
+2
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Что-то я упустил, на какой пост в правительстве он претендует?
Никакой нормальный чех за него не проголосует))
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Раз НХЛ такие негодяи, то пусть отдаст заработанные деньги в НХЛ..
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