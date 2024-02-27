Гашек рад, что Чехию не позвали на Турнир четырех наций: «Даже если россиян не будет, это реклама НХЛ. А НХЛ – реклама конфликта»
Доминик Гашек доволен тем, что Чехию не пригласили на Турнир четырех наций.
Турнир пройдет в феврале 2025 года в Канаде и США. В нем поучаствуют игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.
«Это турнир НХЛ. И даже если на нем не выступят российские игроки, нужно помнить, что это реклама Национальной хоккейной лиги. А российские игроки могут играть в НХЛ.
Национальная хоккейная лига является рекламой конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) и несет ответственность. Поэтому я рад, что в этом турнире не примут участие чешские игроки», – сказал обладатель Кубка Стэнли.
Раньше Чехия (точнее Чехословакия) была лучшей из остальных, третьей силой. Сейчас 6-7 сила в лучшем случае
Надо же так не любить своих соотечественников-хоккеистов.
Никакой нормальный чех за него не проголосует))