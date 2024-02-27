«Этому миру следует пойти на хер». Скоулз о сравнении Роджерса, назвавшего журналистку хорошей девочкой, с динозавром
Пол Скоулз удивлен реакцией на скандальное заявление Брендана Роджерса.
Главный тренер «Селтика», общаясь с журналисткой Джейн Льюис, назвал ее «хорошей девочкой». Организация феминисток Шотландии призвала его извиниться, сравнив с динозавром.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram кадр из передачи, посвященной заявлению Роджерса и реакции на него, и написал: «Этому миру следует пойти на хер. До свидания!»
Примечательно, что снимок сделан, по всей видимости, в ванной комнате.
Изображение: dailymail.co.uk
титулов в МЮ его не лишат
отберут место в зале славы АПЛ?
ему это не так принципиально (судя по его отношению к славе во время карьеры игрока)
по ТВ он не так часто светится (как многие его бывшие партнёры и соперники)
так что Скоулзи не парится)
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Примечательно для кого? Для редакторов спортса, которые пытались разглядеть отражение полового органа Скоулза?
люди, не повторяйте их ошибок...
У тебя какие-то проблемы с колхозами?
В "современном" мире дорогого стОит.
какая-нибудь гребаная организация попытается заставить вас извиниться.
исключив его из списка полноценных планет.
Прилет этих свихивающихся толеростов, он, боюсь, уже не выдержит!!! 😏