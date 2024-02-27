«Этому миру следует пойти на хер». Скоулз о сравнении Роджерса, назвавшего журналистку хорошей девочкой, с динозавром

Теги Пол Скоулз высшая лига Шотландия Селтик происшествия Брендан Роджерс брань контент Футбол

Пол Скоулз удивлен реакцией на скандальное заявление Брендана Роджерса.

Главный тренер «Селтика», общаясь с журналисткой Джейн Льюис, назвал ее «хорошей девочкой». Организация феминисток Шотландии призвала его извиниться, сравнив с динозавром.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram кадр из передачи, посвященной заявлению Роджерса и реакции на него, и написал: «Этому миру следует пойти на хер. До свидания!»

Примечательно, что снимок сделан, по всей видимости, в ванной комнате.

Изображение: dailymail.co.uk

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80 комментариев
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Согласен со Скоулзом.
+110
-2
+108
Ответ Гагантура
Наш 🐘
Наш динозавр 🦕
+101
0
+101
Наш 🐘
+91
-4
+87
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Сейчас и Скоулзу достанется.
Полу, как мне кажется, всё равно)
титулов в МЮ его не лишат
отберут место в зале славы АПЛ?
ему это не так принципиально (судя по его отношению к славе во время карьеры игрока)
по ТВ он не так часто светится (как многие его бывшие партнёры и соперники)

так что Скоулзи не парится)
+40
0
+40
Ответ Гагантура
Наш 🐘
Пол Слоунз?)
+33
0
+33
Примечательно, что снимок сделан, по всей видимости, в ванной комнате.
___
Примечательно для кого? Для редакторов спортса, которые пытались разглядеть отражение полового органа Скоулза?
+33
0
+33
Сейчас и Скоулзу достанется.
+18
-1
+17
совсем не удивлюсь если динозавры вымерли от феминизма...
люди, не повторяйте их ошибок...
+13
0
+13
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Да, в колхозе
У тебя какие-то проблемы с колхозами?
+17
-4
+13
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Сейчас и Скоулзу достанется.
Да ему похрен,они зубы об него сломают!!!
+13
-1
+12
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
в медия-сриде
+8
0
+8
На скрине она? Эта бабка и правда не девочка.. )
+8
-1
+7
Скоулзи олд скул и адекват.Браво Пол.
В "современном" мире дорогого стОит.
+7
-1
+6
Голова у него все еще очень светлая
+6
0
+6
Рыжий принц, кумир наших кумиров - а теперь еще и наш ДИНОЗАВР !
+5
0
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Подписываюсь под его словами и неистово плюсую
+7
-2
+5
Люди уже и правда с ума сошли окончательно. Этот мир катится в пропасть вот из-за таких вот "активистов" и "феминисток". Все уже засрано этой толерантностью чертовой. Что слово противное, что его смысл, который изворачивают как хотят
+3
0
+3
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Феминизм это изначльно неприязнь к мужчинам.Посомтрел бы он на нее как то,сказали бы что не так посомтрел.От чего защита,от тех кто женщинам дал права и по сути равные возможности,продолжает выполнять за женщин тяжелый труд и изобретать и создавать,то чем потом пользуются все женщины мира?!
+3
0
+3
КРАСАВА!!! старая школа сейчас таких не делают!
+3
0
+3
Скоулз настоящий мужик и отец. Помню он своей дочери лизал ноги, а в соц сетях начали возмущаться. Мир сошел с ума
+3
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+2
Пол, не всему миру, а вашему западному )
+3
-1
+2
Прям от души сказал. Не отменят?
+3
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Ответ mean machine/
Согласен со Скоулзом.
Тогда,
какая-нибудь гребаная организация попытается заставить вас извиниться.
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Ребят, не в тему, но. Накиньте анекдотов, тут иногда такие закидываете, не успеваю все запомнить) спасибо за понимание
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Ответ OopsIDidItAgain
Почему за ругательства в заголовке не банят, а в комментах со звёздочками банят?)
Это другое.
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Ответ Птюч, Ёж.
на фига он лизал ноги дочери? в каком месте? стопы или бедра с внутренней стороны?
Не лизал, ногти на ногах откусывал зубами)
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То что сейчас творится в странах т.н "золотого мильярда гомосеков" - это абсурд и безумие. Совсем уже рехнулись
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пусть лучше туда пойдут те, кто довел мир до такого состояния
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кросавчег Рыжий - уважаю)
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Ответ Франк Небо
Всему миру необязательно. Достаточно этих экспертов по динозаврам отправить куда-нибудь на Плутон. Искрение извинения за это Плутону.
Плутон и так обидели,
исключив его из списка полноценных планет.
Прилет этих свихивающихся толеростов, он, боюсь, уже не выдержит!!! 😏
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