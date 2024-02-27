«Этому миру следует пойти на хер». Скоулз о сравнении Роджерса, назвавшего журналистку хорошей девочкой, с динозавром

Пол Скоулз удивлен реакцией на скандальное заявление Брендана Роджерса.

Главный тренер « », общаясь с журналисткой Джейн Льюис, назвал ее «хорошей девочкой». Организация феминисток Шотландии призвала его извиниться, сравнив с динозавром.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram кадр из передачи, посвященной заявлению и реакции на него, и написал: «Этому миру следует пойти на хер. До свидания!»

Примечательно, что снимок сделан, по всей видимости, в ванной комнате.

Изображение: dailymail.co.uk