Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью. Организация феминисток Шотландии призвала тренера «Селтика» извиниться: «Мы думали, динозавры вымерли»

Теги высшая лига Шотландия Селтик Брендан Роджерс девушки и спорт дискриминация Футбол

Брендан Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью.

Главный тренер «Селтика» в интервью журналистке Джейн Льюис после победы над «Мазеруэллом» (3:1) в чемпионате Шотландии заявил, что его команда «напишет свою собственную историю». На просьбу Льюис объяснить, что он имеет в виду, Роджерс заявил: «Вы знаете, что я имею в виду». Прежде чем уйти в интервью, тренер сказал журналистке: «Молодец, хорошая девочка».

Организация Scottish Feminist Network, борющаяся за права женщин в Шотландии, назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала его извиниться перед журналисткой, поскольку Льюис «просто выполняла свою работу».

«Достижения женщин недооцениваются и отвергаются, а их профессиональный статус подрывается. Роджерс должен извиниться перед репортером.

Снисходительное отношение тренера победившей команды весьма показательно. В 2024 году это очень удручает. Мы думали, динозавры вымерли», – сказала пресс-секретарь организации.

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71 комментарий
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Организация феминисток Шотландии не хочет извиниться за "динозавров"?
+108
-2
+106
Ответ baalexxx
Организация феминисток Шотландии не хочет извиниться за "динозавров"?
Организация динозавров тоже недовольна.
+83
-2
+81
надо было сказать "плохая девочка"
+56
-2
+54
Ответ Prof1983
надо было сказать "плохая девочка"
и хлопнуть по попе
+55
-2
+53
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
+32
-2
+30
Ответ Мохнатый55
Организация динозавров тоже недовольна.
организация недовольных тоже недовольна
+22
-1
+21
Очередное доказательство того,что Борат был прав.Кто понял тот понял.
+15
-3
+12
Сейчас наши фембои отпишут: "а представьте, что это была ваша дочь" ))
+13
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+9
Аня Плетнёва негодует!!!
+11
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+8
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
Вообще-то у женщин гораздо больше прав, чем у мужчин
+9
-2
+7
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
Добывать нефть этих борющихся за равноправие с мужчинами)
Потаскают тяжелые цепи, потягают установки для бурения, тогда может и запоют что не все однозначно)
+11
-5
+6
Кто-нибудь когда-нибудь видел красивую феминистку?
Или это объединение страшных, некрасивых тёток?
+6
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ТАК! я идентифицирую себя как динозавр! кто позволил этим ХХ-хромосомным оскорблять мою сущность!?!??!?!?!!!!!111адыадын....

мы живее всех живых!
+6
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
Права женщин равнее: Не служат в армии, раньше выходят на пенсию, ребенок всегда женщине остается, а алименты платит мужчина, в кафе, ресторанах везде платит мужчина (хотя почему это?), женщину нельзя тронуть, она же женщина! Ее нужно добиваться, она же женщина! Ее нужно содержать, она же женщина, а ты мужик
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Надо было сказать: Хороший человек с вагиной.
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Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
Феминизм существует только в целях разжигания межполовой розни. Кто сомневается может зайти на любой феминистический ресурс или к какой-нибудь фемке в твиттер. 90% контента о том, какие мужчины плохие, борьба за права там и рядом не валялась
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Ответ Антон Орехов
Очередное доказательство того,что Борат был прав.Кто понял тот понял.
Мне приятный!
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Ответ Evgueniy
и хлопнуть по попе
А потом поцеловать 😃
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Остановите планету и высадите с неё этих экспертов по динозаврам
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Ответ Александр Бородин
Права женщин равнее: Не служат в армии, раньше выходят на пенсию, ребенок всегда женщине остается, а алименты платит мужчина, в кафе, ресторанах везде платит мужчина (хотя почему это?), женщину нельзя тронуть, она же женщина! Ее нужно добиваться, она же женщина! Ее нужно содержать, она же женщина, а ты мужик
В разных странах права отличаются.
То, что ты описал, касается конкретно России. У нас решили взять то, что удобно, и забыть про остальное)

В мире хватает стран (преимущественно исламских), где женщины действительно сильно ограничены в правах, но почему-то феминистки предпочитают имитировать деятельность в странах, где с правами и так все отлично.
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как же все эти организации и меньшинства за....ли.
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Бол🤣ьные люди
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Всё таки некоторым ведьмам удалось спастись от инквизиции. Эх! Недаработали ребята! Но в целом всё делали правильно!
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Девочка - это самка человека, у которой имеется девственная плева. После потери девственной плевы - самка перестает быть девочкой и становится женщиной.
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-Рыбонька, пробей, пожалуйста, талончик. -
-Так. Рыбонька, значит, с зубами. С зубами, значит, щука. Щука, значит, с...ка. Граждане !!! Он меня. б.....ю обозвал !!! -
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В Штатах был случай когда суперзвезду амфута Кэма Ньютона на прессухе девушка спросила про маршруты его ресиверов и другие тонкости. Кэм удивился, улыбнулся, говорит ничего себе! Девушка рассуждает про маршруты...Фух. Его стали прессовать, но это было лет семь назад, тогда парень отделался лёгким испугом. Сейчас жучат сильнее.
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ну я помню гифку с ним, когда он еще красных тренировал, где он журналистке с 1 размером в декольте заглядывает во время интервью) короче, в нынешнее время таких донжуанов чмырят, если у них конечно не внешность бреда питта - тогда все в порядке
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Феминизм сам на очереди к динозаврам. Игрушка ХХ века уже больше отторжения вызывает, чем сочувствия и понимания. Права мужчин и женщин если и не равны, то почти равны, а эти все ноют, ноют, ноют. Не так назвали, не так посмотрели, вторглись в «личное пространство», не так руку положили.
Да не, в 20 веке они там что-то вякали, но им не давали лезть во все дыры, да интернета не было чтобы распространять свои "взгляды" широко. Вон, история Моники Левински в 1996-1998 (Моникагейт Клинтона) показательна - девку тогда люто затравили и не её жертвой выставляли, как это сделали бы сейчас непременно, а Клинтона! Но всё же ему за непристойное поведение и враньё под присягой досталось, но импичмент не состоялся, он спокойно ещё 2 года отработал на посту. А на гнали Левински, ято такая-сякая хладнокровная хищница ради своей выгоды аж президента страны соблазнила. Сейчас такое представить невозможно, сейчас бы за такой скандал Клинтона наоборот затравили бы и импичмент состоялся бы на ура.
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Пресс-секретарь Scottish Dino Network: Мы недовольны тем что феминистки проявили случайно-умышленный видизм в отношении такого древнего вида как динозавры. Мы думали эволюция идёт вперёд, но увы, как видим она зашла в тупик.
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