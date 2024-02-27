Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью. Организация феминисток Шотландии призвала тренера «Селтика» извиниться: «Мы думали, динозавры вымерли»

Брендан Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью.

Главный тренер « » в интервью журналистке Джейн Льюис после победы над «Мазеруэллом» (3:1) в чемпионате Шотландии заявил, что его команда «напишет свою собственную историю». На просьбу Льюис объяснить, что он имеет в виду, заявил: «Вы знаете, что я имею в виду». Прежде чем уйти в интервью, тренер сказал журналистке: «Молодец, хорошая девочка».

Организация Scottish Feminist Network, борющаяся за права женщин в Шотландии, назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала его извиниться перед журналисткой, поскольку Льюис «просто выполняла свою работу».

«Достижения женщин недооцениваются и отвергаются, а их профессиональный статус подрывается. Роджерс должен извиниться перед репортером.

Снисходительное отношение тренера победившей команды весьма показательно. В 2024 году это очень удручает. Мы думали, динозавры вымерли», – сказала пресс-секретарь организации.