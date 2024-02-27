Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью. Организация феминисток Шотландии призвала тренера «Селтика» извиниться: «Мы думали, динозавры вымерли»
Брендан Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью.
Главный тренер «Селтика» в интервью журналистке Джейн Льюис после победы над «Мазеруэллом» (3:1) в чемпионате Шотландии заявил, что его команда «напишет свою собственную историю». На просьбу Льюис объяснить, что он имеет в виду, Роджерс заявил: «Вы знаете, что я имею в виду». Прежде чем уйти в интервью, тренер сказал журналистке: «Молодец, хорошая девочка».
Организация Scottish Feminist Network, борющаяся за права женщин в Шотландии, назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала его извиниться перед журналисткой, поскольку Льюис «просто выполняла свою работу».
«Достижения женщин недооцениваются и отвергаются, а их профессиональный статус подрывается. Роджерс должен извиниться перед репортером.
Снисходительное отношение тренера победившей команды весьма показательно. В 2024 году это очень удручает. Мы думали, динозавры вымерли», – сказала пресс-секретарь организации.
Потаскают тяжелые цепи, потягают установки для бурения, тогда может и запоют что не все однозначно)
Или это объединение страшных, некрасивых тёток?
мы живее всех живых!
То, что ты описал, касается конкретно России. У нас решили взять то, что удобно, и забыть про остальное)
В мире хватает стран (преимущественно исламских), где женщины действительно сильно ограничены в правах, но почему-то феминистки предпочитают имитировать деятельность в странах, где с правами и так все отлично.
-Так. Рыбонька, значит, с зубами. С зубами, значит, щука. Щука, значит, с...ка. Граждане !!! Он меня. б.....ю обозвал !!! -