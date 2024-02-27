VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024. Первый канал Игры не покажет, «Матч ТВ» ждет решения Минспорта и ОКР (РБК)

Теги Петр Макаренко телевидение Первый канал Париж-2024 соцсети Матч ТВ Телеспорт Легкая атлетика

Холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении, в крупной IT-компании и в самом холдинге.

По информации источников, оператор спортивных прав «Телеспорт Групп» во главе с Петром Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду еще в 2023 году. Сообщается, что стороны близки к договоренности. 

«Первый канал» и канал «Россия 1» Олимпиаду-2024 транслировать не будут, сообщили два источника РБК на медиарынке. 

Источники, близкие к «Матч ТВ», рассказали, что канал по поводу трансляции Игр пока не определился. Еще один собеседник утверждает, что руководство канала «ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России с позицией по участию спортсменов из России, после чего будет принимать решение». 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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14 комментариев
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Правильно, нечего по первому каналу этих содомитов смотреть! А вдруг они прямо со время соревнований пол менять будут?
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+4
Ответ Андрей Балабаев
Так а смысл показывать на федеральных каналах? Подавляющее число людей включают спорт раз в 4 года чтобы поболеть за своих. Когда своих нет или почти нет, то рейтинги будут близки к 0. Я бы тоже в такой ситуации не показывал бы, будь моя воля. Ну а фанаты какого-то вида спорта или конкретного спортсмена в 21 веке при желании найдут способ смотреть
Нормальные рейтинги для МатчТВ, не хуже ежедневного нынешнего мусора.
+3
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+2
Я кажется понял что мне напоминает эта схема....Реал Мадрид и его клубное ТВ.
Где Реал делает вид что его клубное ТВ живёт своей жизнью и к нему отношения не имеет.
Так и тут. Государство делает вид что эти богомерзкие ОИ без россиян по центральным ТВ-каналам показывать "западло", но если там какой-то российский интернет-сайт будет показывать, то норм, ведь гос.каналы к этому отношения не имеют.
Не все же в курсе что VK по сути и принадлежит государству🤣

Схема не точь-в-точь естественно, но общая идея и принцип очень похожи:-)
+5
-4
+1
Ответ Александр Илькевич
Я кажется понял что мне напоминает эта схема....Реал Мадрид и его клубное ТВ. Где Реал делает вид что его клубное ТВ живёт своей жизнью и к нему отношения не имеет. Так и тут. Государство делает вид что эти богомерзкие ОИ без россиян по центральным ТВ-каналам показывать "западло", но если там какой-то российский интернет-сайт будет показывать, то норм, ведь гос.каналы к этому отношения не имеют. Не все же в курсе что VK по сути и принадлежит государству🤣 Схема не точь-в-точь естественно, но общая идея и принцип очень похожи:-)
Так а смысл показывать на федеральных каналах? Подавляющее число людей включают спорт раз в 4 года чтобы поболеть за своих. Когда своих нет или почти нет, то рейтинги будут близки к 0. Я бы тоже в такой ситуации не показывал бы, будь моя воля. Ну а фанаты какого-то вида спорта или конкретного спортсмена в 21 веке при желании найдут способ смотреть
+6
-5
+1
Ответ Андрей Балабаев
Вы реально думаете что в августе много людей готовы сидеть дома(особенно в выходные) чтобы смотреть фехтование, прыжки в воду или гандбол без россиян? Тут даже фильмы с Сигалом больше соберут
Фильмов нет уже, они вне конкуренции, а летом полная дичь по МатчТВ, вплоть до повторов чемпионата по лапте г. Сургута.
Не говоря о том, что на тематических каналах спокойно даже сейчас "Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании" без россиян крутят.
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+1
Ответ Андрей Балабаев
Так а смысл показывать на федеральных каналах? Подавляющее число людей включают спорт раз в 4 года чтобы поболеть за своих. Когда своих нет или почти нет, то рейтинги будут близки к 0. Я бы тоже в такой ситуации не показывал бы, будь моя воля. Ну а фанаты какого-то вида спорта или конкретного спортсмена в 21 веке при желании найдут способ смотреть
Всё верно, экономический вопрос не на последнем месте. Тем более что с играми вообще не понятно, кто едет - кто не едет
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та и в рот не сдалась эта олимпиада честно, парад лицемеров и педерастов
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Ответ Bartez1986
Правильно, нечего по первому каналу этих содомитов смотреть! А вдруг они прямо со время соревнований пол менять будут?
воооооооооот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или какие-нибудь эти свои провокации будут затевать....
и вообще если россиянам не говорить что будет там какая-то содомитская лимпияда они о ней и не вспомнят..!!!!
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Ответ Ярик01
Нормальные рейтинги для МатчТВ, не хуже ежедневного нынешнего мусора.
Вы реально думаете что в августе много людей готовы сидеть дома(особенно в выходные) чтобы смотреть фехтование, прыжки в воду или гандбол без россиян? Тут даже фильмы с Сигалом больше соберут
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Ответ Александр Илькевич
Я кажется понял что мне напоминает эта схема....Реал Мадрид и его клубное ТВ. Где Реал делает вид что его клубное ТВ живёт своей жизнью и к нему отношения не имеет. Так и тут. Государство делает вид что эти богомерзкие ОИ без россиян по центральным ТВ-каналам показывать "западло", но если там какой-то российский интернет-сайт будет показывать, то норм, ведь гос.каналы к этому отношения не имеют. Не все же в курсе что VK по сути и принадлежит государству🤣 Схема не точь-в-точь естественно, но общая идея и принцип очень похожи:-)
Да это понятно, что общую идею притянул за уши
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Ответ Ярик01
Фильмов нет уже, они вне конкуренции, а летом полная дичь по МатчТВ, вплоть до повторов чемпионата по лапте г. Сургута. Не говоря о том, что на тематических каналах спокойно даже сейчас "Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании" без россиян крутят.
Так крутят и пусть. Вопрос в том сколько людей смотрят. Меньше малого
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Ответ Александр Илькевич
Я кажется понял что мне напоминает эта схема....Реал Мадрид и его клубное ТВ. Где Реал делает вид что его клубное ТВ живёт своей жизнью и к нему отношения не имеет. Так и тут. Государство делает вид что эти богомерзкие ОИ без россиян по центральным ТВ-каналам показывать "западло", но если там какой-то российский интернет-сайт будет показывать, то норм, ведь гос.каналы к этому отношения не имеют. Не все же в курсе что VK по сути и принадлежит государству🤣 Схема не точь-в-точь естественно, но общая идея и принцип очень похожи:-)
А что не так с VK ??нормальная платформа,дофига разнообразного контента,да пофиг ,что государственная
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Ответ Черный Дворник
За себя решай дядя...
Показывать то, то смотреть никто не будет. Гениально. Слава богу не тебе решать
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