VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024. Первый канал Игры не покажет, «Матч ТВ» ждет решения Минспорта и ОКР (РБК)
Холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении, в крупной IT-компании и в самом холдинге.
По информации источников, оператор спортивных прав «Телеспорт Групп» во главе с Петром Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду еще в 2023 году. Сообщается, что стороны близки к договоренности.
«Первый канал» и канал «Россия 1» Олимпиаду-2024 транслировать не будут, сообщили два источника РБК на медиарынке.
Источники, близкие к «Матч ТВ», рассказали, что канал по поводу трансляции Игр пока не определился. Еще один собеседник утверждает, что руководство канала «ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России с позицией по участию спортсменов из России, после чего будет принимать решение».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Где Реал делает вид что его клубное ТВ живёт своей жизнью и к нему отношения не имеет.
Так и тут. Государство делает вид что эти богомерзкие ОИ без россиян по центральным ТВ-каналам показывать "западло", но если там какой-то российский интернет-сайт будет показывать, то норм, ведь гос.каналы к этому отношения не имеют.
Не все же в курсе что VK по сути и принадлежит государству🤣
Схема не точь-в-точь естественно, но общая идея и принцип очень похожи:-)
Не говоря о том, что на тематических каналах спокойно даже сейчас "Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании" без россиян крутят.
или какие-нибудь эти свои провокации будут затевать....
и вообще если россиянам не говорить что будет там какая-то содомитская лимпияда они о ней и не вспомнят..!!!!